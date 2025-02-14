男童狂舔壽司郎薑片夾！爸「道歉文」嗆：你們小時候沒犯過錯？

▲香港壽司郎傳出有男童狂舔薑片夾，引發關注。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

香港一名男童在壽司郎沙田分店用餐時，被拍到多次舔舐公用的薑片夾，影片在網路上瘋傳，觀看人次超過百萬，引發衛生疑慮。事後男童的父親雖發文道歉，不過卻將矛頭指向網友「小題大作」，更指這次事件是店家利用他們進行免費宣傳，誇張說法一出，再度被網友罵翻。

有網友4日在社群平台Threads分享影片，只見一名男童和家人到連鎖壽司品牌壽司郎的沙田分店用餐時，不僅穿著鞋子跪在沙發上，還拿起桌上的公用薑片夾一陣狂舔，一旁的家長卻置之不理。超噁畫面曝光後，瞬間引發網友瘋傳，短短幾天已累積上百萬觀看次數、超過500則留言。

為此，香港壽司郎緊急出面滅火，表示已將該批全數銷毀，並為店內所有薑片容器及薑片夾進行徹底清潔及消毒，後續也會對男童一家採取嚴厲措施，包括相關法律手段。另外，香港壽司郎也在考慮更改薑片的提供方式，以確保顧客能在店內安心用餐。

▲香港壽司郎發出聲明。（圖／翻攝自香港壽司郎官網）

本以為事件到此告一段落，不料一名自稱是男童父親的網友近日卻PO出「道歉文」，起先坦承自己和家人未留意有錯，但強調這次事件純屬「小朋友無知」，網友純粹小題大作，且不斷騷擾他們一家的行為更加可恥，「你們小時候沒有犯過錯嗎？」另外還痛批業者利用此次事件聲稱很注意衛生、會做出改變，「根本是免費宣傳推廣店鋪的機會」。

針對男童爸奇葩言論，不少網友紛紛看傻表示，「小孩小又如何，這是教養問題」、「你任由小孩穿鞋踏在沙發上，已經顯示你們是怎樣教育小孩的」、「作為父母不教好自己孩子，反而說是別人欺負你，真是本末倒置」、「與其講那麼多歪理不如先檢討自己，恥到一個點。你一家搞得人家要想辦法防止類似事件再發生」。

▼父親道歉文引發更大爭議。（圖／翻攝自臉書）