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連3天恐跌破10℃　下波「更濕冷」

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周一至周三部分平地的最低氣溫將降至10度以下；周六、下周日強冷空氣持續南下，比這波濕也較冷，能否跨進強烈大陸冷氣團門檻，待持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，這波冷空氣雖不是很強，但周六暖如春，今日氣溫漸降，越晚越冷，周一、周二早晚氣溫明顯偏低，周一晨即有觸及大陸冷氣團標準的機率，部分平地的最低氣溫亦將降至10度以下。

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吳德榮提表示，今日上午北海岸、東北部雲量稍增，有局部零星飄雨的機率；今下午起至周一各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，周二、周三仍受冷氣團影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台偏冷、中南早晚冷，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮說，周三白天起至周四冷氣團漸減弱，氣溫回升；周五另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；周六、下周日強冷空氣持續南下，比上波濕也較冷，能否跨進強烈大陸冷氣團門檻？則還不一定，待持續觀察。

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