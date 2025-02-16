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今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周二起水氣增多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天越晚越冷，北部高溫降8度！中央氣象署表示，周二至周三清晨水氣增加，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署今晨發布「濃霧特報」，今清晨至上午西半部及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，桃園、南投、苗栗至高雄及金門、馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象署指出，今天大陸冷氣團逐漸南下，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也可能有零星飄雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今日北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約18至20度，比周六下降8度左右，中南部及花東仍有21到26度，感受相對溫暖；各地早晚仍稍涼，低溫普遍為15至18度。

氣象署預報，周一到周三清晨冷氣團影響，周一水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周二至周三清晨迎風面水氣增加，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較廣泛，有局部較大雨勢機率。

氣象署表示，周三白天起至周四冷氣團逐漸減弱，迎風面水氣稍減，周三基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北亦有局部短暫雨；周四花東有局部短暫雨，北部及宜蘭僅有零星短暫雨。

氣象署提醒，周五另一冷氣團南下，周六持續影響，各地天氣轉冷；迎風面水氣偏多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨。

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