台東縣蘭嶼鄉長補選　吳清美捲土重來獲623票當選

▲蘭嶼鄉長補選，吳清美獲623票當選。（圖／翻攝吳清美臉書)

記者楊漢聲／台東報導

台東縣蘭嶼鄉長補選作業，於15日在全鄉4個投票所辦理，共有4位候選人參與此次補選，選舉人數共計4283人，結果由上次鄉長選舉不幸落敗的吳清美，捲土重來再戰以623票，擊敗另外三位對手當選，總投票率為37.05％。

台東縣蘭嶼原鄉長謝胡源去年11月28日猝逝，縣府民政處表示，因職缺剩餘任期逾2年，依據地方制度法規定，該員所遺任期依規定應予補選，自事實發生之日起三個月內完成補選，經台東縣選舉委員會公告進行蘭嶼鄉長補選候選人登記，結果共計有4人登記參選，分別為一號蘭嶼鄉公所前機要秘書周孋珠、二號前縣議員黃天德、三號卑南鄉公所機要秘書吳清美及四號蘭嶼國小校長夏曼威廉斯，全部均以無黨籍身分參選。

蘭嶼鄉鄉長補選自今日上午八時至下午四時，此次投票所分別設於蘭嶼高中活動中心、社團法人紅頭社區發展協會、東清國小及朗島國小，選舉人數共計4283人，共計全鄉投票數1587張、有效票1557張、無效票30張，過程相當順利，總投票率為37.05％，投票結果登記1周孋珠249票、2黃天德286票、3吳清美623票、4夏曼威廉斯399票,由吳清美當選，選舉結果將於2月19日提請縣選委會委員會議審議。

吳清美勝選後表示，感謝大家的支持與信任，讓她有這個機會為我們的家鄉服務，這次的選舉不只是個人的勝利，更是大家共同努力的成果。她深知這份責任的重量，也將以最大的誠意與行動來回應大家的期待。