成功鎮元宵節陣頭表演+遶境　警民合力確保活動圓滿落幕

▲成功鎮元宵節陣頭表演及遶境祈福活動圓滿落幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮12日盛大舉行「114年成功鎮元宵節陣頭表演及遶境祈福活動」，本次活動目的在傳承農、漁業社會的民間信仰，祈求神明庇佑、納福迎祥，並保障社會平安。活動吸引了約22間廟宇參與，其中包括成功寒單爺的定點表演，遊街車輛約60餘輛，參與人數約440至660人，場面熱鬧非凡。

為確保活動順利進行，台東縣警察局成功分局特別編排嚴密的勤務規劃，動用近100名警力及民力，共同維護活動秩序。當日遶境活動警方執行交通大執法，共計取締酒後駕車1件、未戴安全帽19件、未繫安全帶1件。

儘管當天大雨不斷，所有執勤員警仍堅守崗位，各司其職，全力投入。警方除了進行交通管制，確保路段順暢外，也針對不良幫派組合加強監控，防範任何聚眾鬥毆或借機斂財的行為。此外，警方特別關注轄內八家將、什家將等青少年遊街隊伍，確保其行為規範，避免滋生事端。在現場警力的嚴密維護及交通疏導下，所有參與遶境的車隊均井然有序地按照規劃路線行進，活動最終在晚間23時準時結束，全程未發生任何違法違規行為，圓滿達成祈福與慶典的目的。

成功分局分局長龔士哲表示，此次活動的成功舉辦，不僅展現了地方民俗文化的深厚底蘊，也體現了警民合作的重要性。未來將持續加強大型活動的安全規劃，確保民眾能在安全、和諧的環境中參與各類慶典活動，共同維護社會的安定與繁榮。