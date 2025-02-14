促進跨國教育交流合作　台東縣府與加拿大高貴林教育區簽MOU

▲台東縣府今與加拿大高貴林教育區簽署合作備忘錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府教育處與加拿大高貴林教育區（School District No. 43 Coquitlam）於14日正式簽署合作備忘錄，開啟兩地教育合作的新篇章。此次合作涵蓋締結姊妹校、線上跨文化交流及師資培訓等領域，提升學生和教師的教育經驗，促進文化的相互理解，為兩地教育的交流與發展注入新的動能，並強化學生在全球化背景下的學習能力。



高貴林教育區位於加拿大卑詩省，以多元文化教育為特色，致力於提供高品質的教育，並開放國際學生來校就讀。該區近期已與臺北市、新北市教育局簽署合作備忘錄，強化了國際合作關係。臺東縣長饒慶鈴表示，期望通過這次合作，臺東教育將注入更多活力，打造更加多元與國際化的學習環境，並進一步提升臺東教育的整體品質，幫助學生在全球化浪潮中提升競爭力。



台東縣教育處說明，縣府秉持「特色教育，創新學習」的理念，注重在地特色與國際化教育的發展，並致力於為學生提供更多元的學習機會。此次合作不僅有助於提升學生的語言能力，也將加強雙方的跨文化理解與課程合作，根據簽署的合作備忘錄，雙方將進行姊妹校締結，透過學生互動與合作，深化彼此的文化與教育體系理解。



教育處長蔡美瑤進一步指出，此次合作對台東學生與教師將帶來積極且正向的影響，學生將有機會拓展國際視野，提升語言能力和跨文化溝通技巧，為未來的學術和職業發展打下堅實的基礎。雙方將利用線上平台進行跨文化交流，促進語言學習與文化理解的雙向提升，未來的師資培訓計劃將為雙方教師提供專業發展的機會，藉由資源共享、教學技巧交流，進一步提升教學質量，並設計出更具國際特色的課程，從而提升教育整體質量。