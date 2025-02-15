網紅控內褲害私處過敏　陸超市獎勵2千後「求償4百萬」

▲女網紅「兩個小段」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女網紅「兩個小段」指控連鎖超市「胖東來」販售的一款紅色內褲嚴重掉色，害她私密處嚴重過敏。胖東來進行調查後，決定發放500元人民幣（約2150元新台幣）的投訴獎金給女網紅，但同時也對女網紅損害公司名譽的行為求償不低於100萬元人民幣（約430萬元新台幣）。

胖東來14日發表了一份長達53頁的調查報告，報告中指出，經過三家檢測機構的檢測，女網紅所指有問題的紅內褲為「合格產品」。

雖然內褲的品質沒有問題，但胖東來表示，由於對企業文化理念的理解不足，以及未按流程標準處理顧客投訴，導致顧客受到傷害，並引發社會負面輿論。因此，胖東來對相關責任人進行了免職或降級處理，並向顧客發放了500元投訴獎勵，同時承擔相關醫療費用。

不過，胖東來也提到，儘管顧客在網路上表達了使用產品的實際體驗和情緒化感受，但在產品未經鑒定和鑒定結果出具前，且醫院醫生無法確定直接因果關係的情況下，定論產品掉色引起過敏，並在網路上傳播誤導性信息，涉嫌嚴重侵犯公司名譽權。

胖東來強調，將依法維權，綜合評估胖東來品牌價值及社會影響力，對於嚴重侵權的行為，原則上追責金額不低於100萬元。

胖東來的創辦人于東來近年積極倡導企業應尊重員工，被許多網友稱為「中國好老闆」，他也為公司立下未來幾年要實現的目標，包含：每周工作時間36小時以內、星期六閉店休息實現讓員工與家人一起享受週末的美好時光、每年40至60天的休假、員工最低月到手純收入保持在8000元（人民幣）以上。

同時，于東來還在公司設立了「委屈獎」，員工若遭到顧客無故指責、辱罵或者攻擊，就能夠獲得5000元至3萬元（人民幣）不等的補償金，並且公司也會追究當事顧客的法律責任。

▼胖東來創辦人于東來。（圖／翻攝胖東來）

