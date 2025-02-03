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社會 社會焦點 保障人權

資深民歌手王夢麟爭著作權！9首名曲遭PO網求償200萬　敗訴確定

▲▼ 電影《BIG》平面聯訪-王夢麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲王夢麟爭著作權官司，敗訴確定。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾創作《廟會》、《阿美！阿美！》著名歌曲的資深民歌藝人王夢麟，不滿自己創作的9首民歌在2015年間被滾石音樂公司重製PO網，起訴求償200萬元。智慧財產及商業法院一二審均判決他敗訴，他再上訴第三審，最高法院審理後，仍駁回他的訴訟，敗訴確定。

現年70歲的王夢麟原本為計程車司機，1978年創作歌曲《雨中即景》，一舉成名。之後以民歌藝人的身分，活躍於1980年代的歌唱節目，創作不少膾炙人口的歌曲。他也與藝人趙樹海、黃大城等人組團，發表專輯。1999年間因與鄰居口角，持刀刺傷對方而遭判刑2年入監；近年來因聲帶受傷多次開刀，但偶爾仍會看到他在舞台上演唱民歌。

本案緣起於滾石音樂公司於2015年間，陸續將許多歌曲重製，並以「滾石唱片ROCK RECORDS」為名，上傳YOUTUBE影音平台。王夢麟認為滾石所為，侵犯他所創作演唱的10首歌曲著作權，因此先提出告訴，控告滾石公司及負責人段鍾沂違反《著作權法》，但檢方於2022年10月間做出不起訴處分。

王夢麟不滿，再針對其中的9首歌曲，向滾石公司求償侵害著作權損失共200萬元。9首歌分別為《廟會》、《小草》、《阿美！阿美！》、《七月涼山》、《木棉道》、《雨中即景》、《母親！我愛您！》、《努力奮起》、《故事》，都是著名民歌曲。但智慧財產及商業法院一二審均判決他敗訴。

其中二審判決指出，王夢麟雖於1978、1979年間陸續創作該等歌曲，但創作沒多久後，他就與新力音樂公司簽訂「著作權轉讓證明書」，將該等歌曲著作權轉讓給新力公司。而後該等歌曲的著作權再透過多次交易、轉讓，最後由滾石音樂公司合法取得，故此，二審法院判決王夢麟敗訴。王夢麟再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，王夢麟敗訴確定。

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