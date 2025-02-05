獨／溫泉會館偷拍！GOGO哥出庭喊：很後悔沒錢賠　受害人超崩潰

記者黃宥寧／台北報導

北市北投皇池溫泉會館去年爆發多起泡湯客遭偷拍案件，檢警深入調查後，鎖定綽號「GOGO哥」的林亦修為幕後主嫌，並將其起訴。林男遭羈押167天後，以30萬元交保，但仍受科技監控，實際上形同「軟禁」。今（5）日士院開庭並傳喚多名受害人進行隔離訊問，林男頭戴漁夫帽與口罩低調現身，他語帶懺悔表示很後悔。全案下月底宣判。

▲皇池溫泉偷拍被告林男今戴漁夫帽、口罩，將自己包緊緊出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

未滿30歲的林男今身穿黑色服裝，戴漁夫帽與雙層口罩，並以寬鬆長褲遮掩監控設備，低調現身法院。 本案涉及隱私，庭審採不公開方式進行。為了解受害人意見，法官同步傳喚數名受害人到庭陳述，並採用隔離訊問方式，確保審理過程順利進行。

據了解，林男仍坦承偷拍犯行，但面對被害人提出的賠償要求，他卻雙手一攤，表示自己無力支付。此話一出，受害人情緒激動，憤怒表示：「我們花費極大力氣試圖擺脫陰影，卻仍活在恐懼與羞辱之中。他卻可以用最簡單的方式卸責，這公平嗎？」受害人更痛心指出，每當在網路上搜尋「皇池、偷拍、外流」，自己的影像仍可能出現，這種痛苦無法被輕易抹去。

▲受害人抱著放鬆心情去泡湯孰料卻慘遭偷拍，影像甚至外流。（圖／記者黃宥寧攝）

庭訊歷時約2小時，於9時50分開始，11時50分結束。其中2位受害人的委任律師張穎齊庭後表示：「皇池不需要負責嗎？」強調業者在場域管理上存有疏失，應承擔相應責任，今也對皇池溫泉御膳館提起刑事附帶民事訴訟，指控業者管理不當，未能妥善維護顧客隱私與安全，應負法律責任。

庭訊結束後，林亦修步出法院，媒體問他「是否後悔？」，他僅淡淡回應「很後悔」，隨後迅速搭乘計程車離去，全程未再多言。

外表斯文的他卻犯下嚴重侵犯他人隱私的行為，一句輕描淡寫「後悔」，能否真正彌補受害人所承受的羞辱與創傷？本案將於下月底宣判，受害人期盼司法能還他們一個公道。