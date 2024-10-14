2024桃園設計獎逾千件投稿　入圍157件作品桃園設計庫展出

▲桃園設計獎視覺與商業設計類別民眾觀展。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局為扶植青年設計師及大專院校與高中職設計科系學生，持續舉辦「桃園設計獎」競賽與展覽。今年（113年）投稿數再創新高，累計收到1,013件參賽作品，經過專業評審團的嚴格評選，共有157件傑出作品入圍決賽。入圍作品即日起至11月10日將於桃園設計庫展出，歡迎民眾參觀，感受新生代設計師的創意力量。

市府青年局14日表示，本屆競賽分為「高中職組」、「新銳設計師組」及「企業出題組」三大組別。高中職組包括平面設計、立體造型、數位影音、動漫桃園四類；新銳設計師組則涵蓋視覺與商業設計、產品與工業設計、數位多媒體設計三類；企業出題組則與璟都有愛慈善基金會合作，推出空間設計類（學生組及社會組），因應國際趨勢，新增「AI人工智慧生成創作類-桃園之美」（學生組及社會組），鼓勵參賽者運用AI技術，創作出富有創意與想法的作品。

其中，「AI人工智慧生成創作類-桃園之美」首次設立便吸引大量優秀作品，評審團尤其對學生組參賽作品印象深刻，多件作品如《桃園打鐵寮古道之美》、《桃美工巧》、《絢麗桃園:過往與將來》等風格獨特、畫面引人入勝。社會組作品《桃塘》則以乾淨簡潔的風格呈現桃園在地特色，深受評審青睞，成功從眾多參賽作品中脫穎而出。

此外，各類別也有許多優秀作品高分入圍決選，如高中職組平面設計類《囤×積＝症Hoarding Disorder》、立體造型類《五GO神》；新銳設計師組視覺與商業設計類《洄瀾酒淘-花蓮七星潭巧克力石頭伴手禮盒》、產品與工業設計類《TWIST》、數位與多媒體設計類《泅 Set Sail》等…。

市府青年事務局局長侯佳齡表示，今年的總獎金提升至88萬元，為歷年來最高額度，吸引眾多優秀作品參賽，投稿數量也因此創下新高，累計收到1,013件作品，後續透過桃園設計獎的競賽與展覽，可為年輕設計師提供實踐平台，促進設計師之間的交流與合作，期盼每位參賽者都能找到屬於自己的設計夢想，發揮無限創意潛力。

決賽預計於10月22日在桃園設計庫舉行（桃園市中壢區明德路60號6樓），屆時將由專業評審團選出最終獲獎作品。頒獎典禮則訂於10月25日在COZZI Blu 和逸飯店桃園館（桃園市中壢區春德路101號）隆重舉行。