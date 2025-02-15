台灣4個月「5起重大氣爆案」奪12命、73傷　醫點4關鍵：並非偶然

▲新光三越台中中港店發生氣爆意外。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

台中新光三越13日發生嚴重氣爆事故後，引起民眾對百貨公司的安全疑慮，也讓各界更加重視公共安全。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就指出，近4個月內已發生5起重大氣爆事件，讓他不禁思考「為何氣爆事件，會一直反覆發生？」而他也列出台灣氣爆事故頻傳的4大原因，包括設備老化、缺乏監管、安全意識、管理漏洞，呼籲政府、企業、民眾都應共同努力。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，氣爆顯然是公衆的危害之一，從去年11月至今年2月，已經有5件重大的氣爆公安事件：

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1、台中新光三越氣爆事故（2025年2月13日），12樓美食街在裝修施工期間發生氣爆，造成4人死亡、超過38人受傷。

2、新竹縣遠東新世紀化纖廠氣爆（2025年2月6日），導致2人死亡、19人受傷。

3、高雄市前鎮區化工廠氣爆（2025年1月15日），釀成3人死亡、5人受傷。

4、台北市內湖區餐廳氣爆（2024年12月20日），共有2人死亡、7人受傷。

5、台南市永康區金屬加工廠氣爆（2024年11月10日），有1人死亡、4人受傷。

黃軒表示，近年來接連發生多起氣爆事故，這種情況並非偶然，主要原因包括以下4點：

1、設備老化：台灣許多城市的瓦斯管線已使用30至40年以上，管材鏽蝕、老化、接頭鬆脫，導致瓦斯洩漏風險增加。而許多餐廳、工廠、住家仍使用過時的瓦斯爐具與管線，都未定期更換，甚至有超過10年以上未檢修的設備，這些設備可能缺乏自動偵測與安全切斷功能，風險極高。

2、瓦斯洩漏監管與檢查不足：大多依賴業者自行檢查，但業者為了節省成本，往往不主動維護；工地、工廠、商家在施工時，經常「未申請合法」許可，甚至沒有專業人員監督，導致施工不慎引發瓦斯洩漏。

3、施工與工安管理缺陷：許多承包商未依標準作業，例如在瓦斯管線附近進行施工時，未確實檢測是否有洩漏，或者施工人員缺乏氣體感測設備，無法即時發現瓦斯洩漏。此外，如果施工人員與工廠員工對瓦斯洩漏應變措施不熟悉，即使發現異常也不知如何處理。

4、大眾安全意識不足：許多住戶、商家不知道瓦斯設備應多久檢查一次，也不知道如何檢測是否洩漏；有些人發現瓦斯味道後，仍習慣開燈或使用手機，導致爆炸風險大增。

對此，黃軒建議，政府應強制逐步淘汰老舊管線，提供補助計畫鼓勵商家與民眾更新設備，同時建立定期強制檢查制度，確保瓦斯管線符合標準，要求瓦斯公司公開檢測報告，並對違規者開罰；而政府也可以建立公開查詢系統，讓民眾可在網路查詢自己社區、商場、工廠的瓦斯管線檢查紀錄，確保安全。

黃軒也說，政府應該推廣「全民瓦斯安全教育」，透過學校、社區、電視廣告等方式，提升大眾防災意識，設置「瓦斯安全專線」，讓民眾在發現瓦斯異常時，能隨時聯絡專業人員協助。而企業方面，則要提升工安標準、提供安全訓練，確保施工與作業安全。

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