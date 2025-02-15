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社會 社會焦點 保障人權

抱滿身血女兒路邊遇善心台人　澳門女童母哭喊：快點救救她！

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

澳門鄧姓一家4代7口來台旅遊觀光，2月13日行經台中市新光三越廣場時不幸遇上氣爆，7人當中的阿公、阿嬤當場被爆炸噴飛的掉落物砸中慘死，另一2歲女童頭部重創。當時蔡姓男子正好開車準備到新光三越，沒想到巧看到氣爆後驚慌失措的鄧母、鄧父，抱著女童站在等救護車，熱心的他趕緊搖下車窗大喊「要不要我把你們送醫院！」女童母一上車焦急大喊「快點救救她」，嚇得不停啜泣，令人心碎過程都被車上行車紀錄器錄下。

影片中，先聽到蔡男與車上親友對話，親友見到氣爆畫面大喊「怎麼那麼恐怖，新光三越耶！」兩人擔心館內會燒起來，於是立刻決定放棄入館，結果車右轉惠來路後沒多久，就看到鄧父一家3口站在路邊，鄧母發出尖叫聲，蔡男毫不猶豫搖下車窗大喊「要不要我把你們送醫院！要嗎？坐後座！」鄧母隨即將小孩抱上車喊著「快點救救她」。

▲女童父母在蔡男協助下趕抵醫院，下車還頻頻向蔡男致謝。（圖／民眾提供）

▲女童父母在蔡男協助下趕抵醫院，下車還頻頻向蔡男致謝。（圖／民眾提供）

蔡男開車急問鄧父「送澄清好不好？」鄧父回應「只要到醫院急診室就可以了！」女童滿身是血地躺在鄧母懷中，鄧母在車上不停哭泣，也一直對女兒說「媽媽在這裡！」

蔡男為了救人，一路飆車、闖紅燈，也憂心問鄧父「你們是在1樓嗎？」2人透露一家人來旅遊，結果在外面遇到爆炸。蔡男還擔心2人其他家人狀況，鄧父聲音顫抖地說「我弟弟跟我媽媽他們都動不了！」

蔡男在短短4分鐘之內狂飆4.4公里，將鄧姓一家人從新光三越火速送到澄清醫院，鄧父、鄧母一下車仍不停感謝蔡男，鄧母一下車就向醫護人員大喊「救救我女兒」，讓人聽了心碎不已，而蔡男救人送醫的過程，也全被行車紀錄器錄下。

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