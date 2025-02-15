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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

▲▼ 凌濤點名綠營3人仍在玩樂 。（圖／翻攝凌濤臉書）

▲凌濤點名綠營3人仍在玩樂 。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者崔至雲／台北報導

新光三越中港店氣爆釀嚴重死傷，而國民黨立委廖偉翔因在氣爆發生沒多久後，就直接在現場直播，引發外界批影響救災。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤直批，民進黨為了惡意罷免，什麼苛刻的雙標都有，以同樣的標準，看綠委看蔡其昌、中辦副執行長吳音寧、行政院中辦執行長莊競程好嗎？

凌濤指出，新光三越氣爆至今，台中市盧秀燕市長團隊全力救災與善後，選區立委廖偉翔也親赴現場協助。然而，民進黨的跨派系政治人物——新潮流的蔡其昌、正國會的莊競程、以及吳音寧——卻彷彿事不關己，該玩的玩、該笑的笑，完全無視市民的苦難。綠營側翼卻大攻廖偉翔，根本雙標無極限。

凌濤說明，蔡其昌身為台中立委，又暖身想參選台中市長，結果不僅被抓包氣爆後仍在大巨蛋歡樂，沒有第一時間反省與關心市民，綠營側翼及新潮流甚至還試圖用球迷情緒綁架輿論。經典熱身賽，中職會長第一場出席開場無可厚非，但之後並非場場都需要到，也不是他去不去就影響中華隊勝敗，何必拿球迷當擋箭牌？如果蔡其昌對中職會長一職如此熱衷，那乾脆請辭立委專心投入棒球事業，別讓市民的需求被忽視。

▲▼ 凌濤點名綠營3人仍在玩樂 。（圖／翻攝凌濤臉書）

凌濤提到，更誇張的是，卓榮泰昨日在台中召開氣爆應變會議，行政院中辦副執行長吳音寧代表出席，她一入場就笑得合不攏嘴，與一旁官員談笑風生。台中市民仍在災後復原，她卻在這種場合輕浮嬉笑，這種態度讓人心寒，難道在側翼網軍的護航下，這些官員已經肆無忌憚、不顧市民感受了嗎？

「至於為何由副執行長吳音寧代表出席？」，凌濤說，因為執行長莊競程，正在與正國會王義川及其他民代一同前往帛琉度假，還開心地在社群媒體上曬照片。莊競程過去才哭喊「中辦沒預算要關門」，現在卻自己跑去度假，台中氣爆發生後不僅毫無憐憫，甚至不趕緊回國處理相關事宜，全都放給卓榮泰、賴清德忙，自己繼續發文、繼續玩樂。

「這樣的中辦沒有功能，乾脆真的關門算了！」凌濤說，大家還記得嗎？莊競程在地震時曾發文「白藍亂搞國家！！！老天真的怒了！」結果如今自己對災害無動於衷，這種雙標與傲慢的態度，市民怎麼能接受？從蔡其昌的情勒、吳音寧的輕挑、再到莊競程的度假失職，對比盧秀燕的低調災後處理、廖偉翔的關心協助，民進黨側翼還有臉搞政治惡鬥與大罷免？還超級雙標？

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