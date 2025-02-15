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緊鄰新光氣爆！大遠百生意變差「停車場超空」　鼎泰豐客人少一半

記者游瓊華、陳以昇、陸運陞／台中報導

台中新光三越氣爆造成4死近40人傷，成台灣百貨史上最嚴重工安意外。身為人氣聚集王的新光三越遭市府勒令停業，連帶也衝擊緊鄰的台中大遠百，往常11點館內就擠滿人潮的百貨，如今消費者稀稀落落，連進停車場前的車道也罕見一路順暢通行，完全不用排隊，但館內的熱門餐廳饗食天堂前排滿進場用餐消費者，至於另一夯店鼎泰豐，則不少人選擇外帶，現場候位民眾也比其他假日少了1/2。

▲大遠百。（圖／記者陸運陞攝）

▲台中新光三越氣爆後第一個周末，一旁的大遠百生意也受到影響，開門一小時仍竟無排隊車潮。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼鼎泰豐,饗食天堂。（圖／記者陳以昇攝）

▲人氣餐廳鼎泰豐前仍有不少排隊消費者，但跟其他假日相比，明顯少了1/2。（圖／記者陳以昇攝）

台中大遠百在假日時段都於早上10點30分開門營業，即便是在平日，都會有消費者在開店之前就在門口等候入館，今天一早義交們已經盡責地將三角錐沿路擺放好，但卻無排隊進場的車輛；連接後方準備進入停車場的市政北七路少見地空蕩蕩，車子從惠中路轉進市政北七路後一路順暢地入館。

▲▼鼎泰豐,饗食天堂。（圖／記者陳以昇攝）

▲另一餐廳饗食天堂也是排滿等著進場吃飯的民眾。（圖／記者陳以昇攝）

負責在現場指揮的義交大哥也驚訝地說「通常10點30分開門前就有會車子排隊，11點停車場就會全滿，但今天到快12點，竟然還有400多個車位，真的太誇張。」

▲▼鼎泰豐,饗食天堂。（圖／記者陳以昇攝）

▲11樓的大食代空空蕩蕩，僅零星民眾用餐。（圖／記者陳以昇攝）

實際進入到館內，一樓化妝區僅零星消費者，11樓美食廣場幾乎空無一人，櫃員比消費者還多。但走到熱門餐廳前，還是看到不少食力堅強的消費者，採取預約制的饗食天堂前大排長龍，消費者早早就報到等著排隊入場，餐廳也透露幾乎無消費者取消訂位；另一夯店鼎泰豐的候位數比平常假日少了一半，也看到不少消費者選擇外帶。

▲大遠百。（圖／記者陸運陞攝）

▲一場氣爆讓以往到周末壅塞不已的市政北七路成了罕見的空蕩景象，過往開門半小時就全滿的停車場，到將近12點都還有近500個車位。（圖／記者陸運陞攝）

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