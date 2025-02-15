　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

▲▼ 台積電,TSMC 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，再次提及晶片關稅議題，點名台灣搶走生意，「不把生意帶回來，我會很不高興」。面對川普新的作為，總統賴清德認為，台灣必須沉著因應，也跟業界溝通、討論，謀定而後動。對此，前立委沈富雄認為，總統雖然講謀定而後動，但卻沒有做法，反而台積電曉得謀定而後動。

14日播出的政論節目《少康戰情室》中，沈富雄表示，相較於政府的反應，台積電的應對更為迅速。他提到，台積電首次在美國召開董事會，原本預計會有重大聲明發表，結果卻什麼也沒宣布。沈富雄認為這是台積電的一種策略，等待對方先出招。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈富雄進一步解釋，原來川普希望台積電與英特爾合作，指控台積電偷取技術，並要求英特爾在晶圓部分與台積電合作，意圖學習台積電的技術，所以謝金河才說台積電會很慘，台灣也會很慘。不過，如果川普的要求僅限於此，還算是有轉圜的空間。

沈富雄認為，若台積電與英特爾合作，仍有討論的餘地，甚至可能拖到川普下台。會這樣說，是因為英特爾一直無法與台積電匹敵，合作反而可能對台積電有利。台積電擁有技術優勢，而英特爾則可提供資金，這樣的合作模式其實是可以接受的，「台積電是技術股，英特爾是出資股，這個可以好好談，沒關係」。

他接著說，台灣起碼要選一條必走的路，賴清德的說法若是過於模糊、不痛不癢，無法解決問題。他指出，川普不會接受模棱兩可的回答，總統所說的「謀定而後動」沒有具體計畫，反而容易吃虧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
送2歲女童送醫！熱心男探視：她狀況很不好　盼全民集氣
分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最
直擊／河北彩伽來台！　1人尬3黑人猛男「小鳥敢吃嗎」
新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理
快訊／黃國昌8903票當選！　蔡壁如360票
抱滿身血女兒路邊遇善心台人　澳門女童母哭喊：快點救救她！
淫教授把繼女當性奴15年！教室、診療床性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

日春木瓜牛奶遭爆「用發霉木瓜」！前員工點名5間店　加盟主喊告

起薪4.1萬！台鐵招募司機員100名　今筆試錄取率24%

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」　網吵翻：告白失敗

美國婆婆來台玩「搭高鐵1狀況」超衝擊　下車急問：不能有聲音？

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

日春木瓜牛奶遭爆「用發霉木瓜」！前員工點名5間店　加盟主喊告

起薪4.1萬！台鐵招募司機員100名　今筆試錄取率24%

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」　網吵翻：告白失敗

美國婆婆來台玩「搭高鐵1狀況」超衝擊　下車急問：不能有聲音？

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

金馬影后認了有整形！上節目突自爆「臉上縫了89針」原因惹心疼

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理輔導

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

生活熱門新聞

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

明「強烈未滿」冷氣團來襲　氣象專家：又要連續冷好幾天

放完228才報到！人資告知「不錄取了」　她傻見補償

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」

華航機票下殺「最低85折」　台灣出發3144元起

日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳

新光三越氣爆後　他接1電話：這樣的員工！

更多熱門

相關新聞

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並喊出對等關稅等構想；雖然細節尚不清楚，但「老大哥」如此強硬，仍在全球掀起風暴。為此，總統賴清德也在14日上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。我方召開會議並啟動應變措施的舉措，川普政府也「已讀」，並將之列入政績之一。

百大專利！台積電連9年奪冠　南亞科、群創寫新高

百大專利！台積電連9年奪冠　南亞科、群創寫新高

川普關稅衝擊貿易順差國　台灣位居第5

川普關稅衝擊貿易順差國　台灣位居第5

台積電擬投資不經營　英特爾股價翻黑、單周仍漲近23％

台積電擬投資不經營　英特爾股價翻黑、單周仍漲近23％

川普要求「美國擁有烏克蘭50%稀土礦」

川普要求「美國擁有烏克蘭50%稀土礦」

關鍵字：

川普台積電貿易戰經濟賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面