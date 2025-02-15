川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，再次提及晶片關稅議題，點名台灣搶走生意，「不把生意帶回來，我會很不高興」。面對川普新的作為，總統賴清德認為，台灣必須沉著因應，也跟業界溝通、討論，謀定而後動。對此，前立委沈富雄認為，總統雖然講謀定而後動，但卻沒有做法，反而台積電曉得謀定而後動。

14日播出的政論節目《少康戰情室》中，沈富雄表示，相較於政府的反應，台積電的應對更為迅速。他提到，台積電首次在美國召開董事會，原本預計會有重大聲明發表，結果卻什麼也沒宣布。沈富雄認為這是台積電的一種策略，等待對方先出招。

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沈富雄進一步解釋，原來川普希望台積電與英特爾合作，指控台積電偷取技術，並要求英特爾在晶圓部分與台積電合作，意圖學習台積電的技術，所以謝金河才說台積電會很慘，台灣也會很慘。不過，如果川普的要求僅限於此，還算是有轉圜的空間。

沈富雄認為，若台積電與英特爾合作，仍有討論的餘地，甚至可能拖到川普下台。會這樣說，是因為英特爾一直無法與台積電匹敵，合作反而可能對台積電有利。台積電擁有技術優勢，而英特爾則可提供資金，這樣的合作模式其實是可以接受的，「台積電是技術股，英特爾是出資股，這個可以好好談，沒關係」。

他接著說，台灣起碼要選一條必走的路，賴清德的說法若是過於模糊、不痛不癢，無法解決問題。他指出，川普不會接受模棱兩可的回答，總統所說的「謀定而後動」沒有具體計畫，反而容易吃虧。