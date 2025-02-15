賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

▲賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並喊出對等關稅等構想；雖然細節尚不清楚，但「老大哥」如此強硬，仍在全球掀起風暴。為此，總統賴清德也在14日上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。我方召開會議並啟動應變措施的舉措，川普政府也「已讀」，並將之列入政績之一。

美國總統川普上任後，重拾過去第一次執政時的「美國至上」主義做為政策基礎，承諾會把美國人民的利益擺在第一優先，這當中便包含對等關稅計畫，為全球經貿投下震撼彈。

面對未來變局，總統賴清德也在14日時召開國安高層會議。針對川普的「喊話」，賴表示，會依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

對此，白宮發布的川普本周政績回顧，當中便包括「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資（Taiwan pledged to boost its investment in the United States amid President Trump’s tariffs.）」。

我國安官員分析，民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅、中國過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序的破壞。美國新政府的組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，包括我國在內，全球民主國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。

在全球經貿上，美國新政府的新政策，勢必會連帶影響各國有相應的調整改變。但國安人士認為，只要確認一切的來源，都是為了要因應當前的局勢挑戰，「那當美國、各國相對因應的政策調整明朗後，大家又還是要遇到的問題是，中國過剩產能傾銷，不公平競爭的核心問題」。

國安人士說，連帶的，這些對於各國中小企業、製造產業甚至高科技產業的衝擊，乃至於整體的政經結構，都會持續受到衝擊，並且讓中國等威權國家有可趁之機。包括經濟脅迫在未來會在除了政治干擾以外，讓各國承受高度政經風險的主題。

▲總統賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向，川普政府納入政績。（圖／截取自白宮新聞網站）