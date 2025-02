賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

▲賴清德記者會。(圖/記者湯興漢攝)



記者陳家祥/台北報導

美國總統川普(Donald Trump)在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施,並喊出對等關稅等構想;雖然細節尚不清楚,但「老大哥」如此強硬,仍在全球掀起風暴。為此,總統賴清德也在14日上午召開國安高層會議,並發表敞廳談話。我方召開會議並啟動應變措施的舉措,川普政府也「已讀」,並將之列入政績之一。

美國總統川普上任後,重拾過去第一次執政時的「美國至上」主義做為政策基礎,承諾會把美國人民的利益擺在第一優先,這當中便包含對等關稅計畫,為全球經貿投下震撼彈。

面對未來變局,總統賴清德也在14日時召開國安高層會議。針對川普的「喊話」,賴表示,會依據國家發展與建立安全供應體系的需要,由行政院全面盤點台美貿易合作的機會,擴大對美國的投資與採購,促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵,推進台灣產業的全球布局與壯大。

對此,白宮發布的川普本周政績回顧,當中便包括「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資(Taiwan pledged to boost its investment in the United States amid President Trump’s tariffs.)」。

我國安官員分析,民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅、中國過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序的破壞。美國新政府的組成之後,為了因應內外挑戰,採取與過去截然不同的戰略與政策作為,包括我國在內,全球民主國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。

在全球經貿上,美國新政府的新政策,勢必會連帶影響各國有相應的調整改變。但國安人士認為,只要確認一切的來源,都是為了要因應當前的局勢挑戰,「那當美國、各國相對因應的政策調整明朗後,大家又還是要遇到的問題是,中國過剩產能傾銷,不公平競爭的核心問題」。

國安人士說,連帶的,這些對於各國中小企業、製造產業甚至高科技產業的衝擊,乃至於整體的政經結構,都會持續受到衝擊,並且讓中國等威權國家有可趁之機。包括經濟脅迫在未來會在除了政治干擾以外,讓各國承受高度政經風險的主題。

▲總統賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向,川普政府納入政績。(圖/截取自白宮新聞網站)