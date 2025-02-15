　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

▲▼賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並喊出對等關稅等構想；雖然細節尚不清楚，但「老大哥」如此強硬，仍在全球掀起風暴。為此，總統賴清德也在14日上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。我方召開會議並啟動應變措施的舉措，川普政府也「已讀」，並將之列入政績之一。

美國總統川普上任後，重拾過去第一次執政時的「美國至上」主義做為政策基礎，承諾會把美國人民的利益擺在第一優先，這當中便包含對等關稅計畫，為全球經貿投下震撼彈。

面對未來變局，總統賴清德也在14日時召開國安高層會議。針對川普的「喊話」，賴表示，會依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

對此，白宮發布的川普本周政績回顧，當中便包括「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資（Taiwan pledged to boost its investment in the United States amid President Trump’s tariffs.）」。

我國安官員分析，民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅、中國過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序的破壞。美國新政府的組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，包括我國在內，全球民主國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。

在全球經貿上，美國新政府的新政策，勢必會連帶影響各國有相應的調整改變。但國安人士認為，只要確認一切的來源，都是為了要因應當前的局勢挑戰，「那當美國、各國相對因應的政策調整明朗後，大家又還是要遇到的問題是，中國過剩產能傾銷，不公平競爭的核心問題」。

國安人士說，連帶的，這些對於各國中小企業、製造產業甚至高科技產業的衝擊，乃至於整體的政經結構，都會持續受到衝擊，並且讓中國等威權國家有可趁之機。包括經濟脅迫在未來會在除了政治干擾以外，讓各國承受高度政經風險的主題。

▲▼總統賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向，川普政府納入政績。（圖／截取自白宮新聞網站）

▲總統賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向，川普政府納入政績。（圖／截取自白宮新聞網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
送2歲女童送醫！熱心男探視：她狀況很不好　盼全民集氣
分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最
直擊／河北彩伽來台！　1人尬3黑人猛男「小鳥敢吃嗎」
新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理
快訊／黃國昌8903票當選！　蔡壁如360票
抱滿身血女兒路邊遇善心台人　澳門女童母哭喊：快點救救她！
淫教授把繼女當性奴15年！教室、診療床性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

遭吳思瑤指亂刪消防預算　王鴻薇拿資料打臉：我一毛都沒刪

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

遭吳思瑤指亂刪消防預算　王鴻薇拿資料打臉：我一毛都沒刪

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

嫌托嬰中心太吵！男抓狂殺蟲劑狂噴報復　法院判拘役10天

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

金馬影后認了有整形！上節目突自爆「臉上縫了89針」原因惹心疼

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

關韶文想喝鬼鬼的母奶

政治熱門新聞

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

鍾沛君情人節秀泳裝辣照　4000人朝聖讚爆

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

因應川普國防預算提高至GDP 3％　藍委：要8000億才能達到目標

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

曝大罷免成功恐有1後果　沈富雄：繞著彎的解散國會

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

黃國昌稱2026「有機會一定戰」　前幕僚曝雙北機會大、她估瞄準2028

才砍國防預算！徐巧芯嗆賴清德搞不清川普是要5%　綠反轟兩面手法

更多熱門

相關新聞

川普不高興台灣　沈富雄：台積電反應比政府好

川普不高興台灣　沈富雄：台積電反應比政府好

美國總統川普（Donald Trump）近日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，再次提及晶片關稅議題，點名台灣搶走生意，「不把生意帶回來，我會很不高興」。面對川普新的作為，總統賴清德認為，台灣必須沉著因應，也跟業界溝通、討論，謀定而後動。對此，前立委沈富雄認為，總統雖然講謀定而後動，但卻沒有做法，反而台積電曉得謀定而後動。

川普關稅衝擊貿易順差國　台灣位居第5

川普關稅衝擊貿易順差國　台灣位居第5

台積電擬投資不經營　英特爾股價翻黑、單周仍漲近23％

台積電擬投資不經營　英特爾股價翻黑、單周仍漲近23％

川普要求「美國擁有烏克蘭50%稀土礦」

川普要求「美國擁有烏克蘭50%稀土礦」

Deepseek崛起　謝金河：中國向美宣示戰力「幕僚應告訴川普真相」

Deepseek崛起　謝金河：中國向美宣示戰力「幕僚應告訴川普真相」

關鍵字：

總統府川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面