Switch 2 價格疑遭好市多提前流出　手把新專利曝光　

▲Switch 2外型曝光。（圖／翻攝Nintendo HK官方頻道）



記者楊庭蒝／綜合報導

任天堂粉絲引頸期盼的次世代遊戲主機 Nintendo Switch 2 近日再度成為焦點，加拿大 Costco 疑似提前洩露了新機的價格資訊，並且最新專利文件也揭示了一項全新的操控方式，讓玩家能夠顛倒使用主機，顯示任天堂在硬體設計上的創新。

在社交平台 X 上，有網友分享了來自加拿大 Costco 內部的照片，顯示系統標籤上出現「Nintendo Switch placeholder」的字樣（其中 "place" 拼錯），並標示售價為 499.99 加元（約 2700 港元或 399 美元）。另一張截圖則來自倉庫系統資料庫，顯示相同的標籤與價格。

Costco Canada Nintendo Switch price placeholder now?!

Price: 499.99 pic.twitter.com/FMSBN5AmDG — Switch 2 Stock (@Switch2Stock) February 10, 2025

儘管目前尚未獲得官方確認，但許多分析人士認為，這可能是 Switch 2 的 OLED 版本價格，或是一款包含額外配件的捆綁套裝。與初代 Switch 的 299 美元開售價相比，新機型價格可能提升 100 美元，反映出升級硬體與新功能的成本。

除了價格曝光外，近日外媒發現，任天堂為 Switch 2 申請的一項新專利顯示，玩家可以將 Joy-Con 控制器顛倒安裝在主機的「錯誤」一側，而系統將自動旋轉螢幕 180 度，以適應這種新方式。

這項設計讓玩家能根據需求自由調整主機擺放方式，例如調整耳機孔位置。由於 Switch 2 只有一個耳機插孔，使用者可以選擇將其置於主機頂部或底部，增強使用的便利性。

此外，專利文件還提到，Switch 2 頂部的 USB 接口位置與底部不同，當主機顛倒使用時，可能允許使用特定的 USB 外接設備，例如網路攝影機或其他專用配件，進一步擴展遊戲體驗。

在先前的 Switch 2 預告影片中，玩家還能見到 Joy-Con 手把連接到特定握把後，能夠像滑鼠一樣在地面移動，然後脫離並連接至主機，暗示新款 Joy-Con 可能內建類似光學滑鼠的感測技術，提升操作靈活度。

隨著 Switch 2 的發表日逐漸接近，這些新資訊讓玩家對這款次世代主機充滿期待。不過，任天堂仍未對相關洩漏資訊做出官方回應，最終定價與規格仍需等待官方正式公佈。

