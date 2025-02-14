台東元善堂以「揹轎」首徒元宵 人神同樂、祈福平安

▲台東元善堂以「揹轎」首徒元宵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東元善堂（哪吒藝陣團）從2月12日至13日連續2日，以特有的「揹轎」首徒元宵，進行台東元宵遶境巡禮。台東元善堂主段建民以及眾爐下信徒一同來參與起駕，一同感受供奉主神「中壇元帥」的庇佑，人神同樂、祈福平安。

台東元善堂主段建民表示，供奉主神「中壇元帥」已有多年，這次是第一次徒步揹轎，在籌劃之初雖然有小插曲，但集合眾人的力量、分工合作，還算蠻成功，入廟也都很順利。其實，就是很單純想文參與台東一年一度的元宵廟會嘉年華，感動的是大家堅定地行走，以歡喜心完成了這項活動。

段建民說，期盼透過在地宗教文化信仰，為大家消災及祈福，更希望自己一手創立的宮廟文化精神能夠一年一年的傳承下去。未來揹轎活動也許可以延續舉辦，不見得只有台東元宵廟會嘉年華才會參與。日後除了廟會活動，也將帶領眾爐下信徒多著墨在社會公益的部分。

常紀錄民俗文化的陳姓民眾提及，神明之坐轎其實有更嚴格的規範，這種「揹轎」通常是竹製，因此竹椅不能稱「轎」，只能說是神明的「揹椅」。近年，事神虔誠的信眾多半用竹轎揹著神明，以苦行僧徒步的方式到各大廟宇進香。以「揹轎」首徒元宵，還真是第一次見到。

台灣廟會活動眾多，皆跟民間信仰有關，而徒步進香就是其中之一。在這期間，可以看到信眾背上會扛著神轎，走在路上，考驗著體力與毅力，是一個很難得的人生體驗。