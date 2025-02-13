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台東育兒生日禮改版再推出　物品實用家長滿意

▲台東育兒生日禮改版再推出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東育兒生日禮改版再推出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在台灣新生兒出生率持續下降的挑戰下，台東縣113年新生兒人數相較前一年逆勢成長增加91位寶寶，為全國唯一新生兒人數連續三年正成長的縣市。台東縣政府為了持續打造幸福育兒環境，於13日舉行育兒生日禮改版記者會，縣府參考家長意見進行生日禮的優化改版，並由縣長饒慶鈴親自開箱分享升級亮點，包括減輕重量版的育兒包及嬰兒固定枕等多項實用好禮。饒慶鈴表示，這不僅是一份實用貼心的禮物，更是縣府透過多元方式，對於所有育兒家庭的關懷和支持。

饒慶鈴提到，台東近年積極推動育兒友善政策，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢、三合一疫苗等完善的優生補助，自去年起更將首胎育兒補助提高至4萬元。此外，也推動類公共化托育政策，使公私托育收費一致，並致力發展定點臨托服務與建構職場友善托育空間，努力打造幸福且具支持性的育兒環境。面對台灣新生兒人數連續九年負成長的挑戰，台東成功逆勢突圍，見證育兒友善政策帶來良好成效，顯示台東不僅有美好的自然環境，更是育兒友善的城市。

台東縣社會處說明，自110年起推出的「TT BABY育兒生日禮」廣受好評，內容不斷推陳出新。為提升育兒家庭的滿意度與幸福感，社會處於113年度進行育兒生日禮線上問卷滿意度調查，家長們普遍表達滿意，也反映對於實用性品項的期待。因此，此次改版參考家長意見，新增更輕便的雙色育兒包、400元嬰幼兒商品提貨券及嬰兒固定枕等實用禮品，並附上友善育兒計畫DM，提供縣民更多元的育兒政策資訊。

在記者會現場，小慈媽媽回饋分享：「當我領取到全新升級的育兒生日禮時，感受到縣府對我們育兒家庭的用心。新版禮品中那款輕便育兒包與嬰兒固定枕，不僅解決了日常照護的小困擾，更在每個寶寶安睡與成長的瞬間，帶給我滿滿的溫暖與信心。」

社會處長陳淑蘭進一步指出，只要新生兒於縣內各戶政事務所辦理出生登記，便可於現場領取台東縣專屬育兒生日禮，若於外縣市透過行政協助登記，後續縣府也將以郵寄方式將生日禮送達。縣府將持續廣泛蒐集並聽取民眾建議，確保升級內容更加符合家庭的實際需求，讓臺東的育兒環境更完善。如有相關疑問或建議，可洽詢社會處兒少及婦女福利科(089-345106)，也可透過TT BABY官網(https://ttbaby.taitung.gov.tw/)獲取相關育兒資訊。

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