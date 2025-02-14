狠殺鄰居夫妻雙亡！2幼兒看到蕃茄醬都會怕　家屬悲求法官判死刑

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區2023年9月間發生一起駭人聽聞的2死兇殺案！63歲吳姓男子長期自認，樓上的羅男一家發出噪音，竟持刀砍殺羅姓男子及其妻子後逃逸，死者2名孩子目擊過程，緊急衝下樓喊，「爸媽被殺了」，高雄地院今（14）日開庭審理，被害人家屬在庭上沉痛控訴吳男的惡行，至今仍不認罪，害得兩名目睹雙親遇害的幼子至今仍身陷痛苦回憶，連「看到蕃茄醬都會怕」。

這起震驚社會的案件發生在2023年9月15日上午7時許，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓將羅姓夫妻砍殺13刀致死，而報案的是死者的2名年幼兒子，當時正準備出門上課，目睹過程後，嚇得穿著校服緊急衝到樓下管理室大喊求救，「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲吳嫌認為樓上長期製造噪音，持刀砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳嫌犯案後立即逃離現場，並騎著機車一路南下，還多次被監視器捕捉到身影，警方循線追緝，最終在屏東縣枋寮鄉臨海路上發現僅穿著白色吊嘎的吳嫌，隨即上前將他壓制，並且上銬帶回。

吳嫌被捕當下坦承犯案，且已將兇刀、衣物丟棄，但對於犯案動機及丟棄兇刀位置，吳嫌全程行使緘默權，不願多作說明，在警方偵辦過程中，吳嫌也極度不配合，不但不交代兇刀丟棄處，也拒絕警方進入自己家中搜查，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所，事後吳男也被檢方依殺人罪起訴，並向法院求處死刑。

▲吳男在犯案後逃逸被捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案原本排定由國民法官審理，但羅家家屬擔心兩名幼童受到二度傷害，因此聲請依一般程序審理，獲得法院裁准。

高雄地院今（14）日進行言詞辯論審理，被害人的家屬以訴訟參與人的身分出庭，控訴吳男的惡行拆散了原本和睦的一家人，至今仍沒認罪，害兩名幼子身心嚴重受創，必須接受心理治療，也怕在學校被同學笑說是「孤兒」，甚至連「看到蕃茄醬都會怕」，他們懇求求法官一定要判吳男死刑。