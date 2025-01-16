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爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲大哥要給孩子讀貴族學校，要求長輩幫付錢。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒錢還想唸貴族學校？」一名女網友透露，大哥為了讓孩子讀一年50萬的貴族學校，向父母開口請求資助。原本結婚和買房的費用就已由父母負擔，如今又要幫孫子付學費，讓原PO十分不解，更何況長輩仍在工作，也並非很富裕。文章曝光後，有網友則分享，同事家境富裕，反而替孩子搶公托，原因讓人讚爆。

一名女網友在Dcard表示，大哥與大嫂育有一孩，最近要替孩子找幼兒園，點名要讀貴族學校，一年學費要花50萬元左右，但大哥收入普通，大嫂則是家庭主婦，因此最近來找爸媽告知此事後，希望能幫孫子出錢。

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事實上，大哥大嫂當初結婚和買房都是由爸媽負擔，如今又來討孩子的學費，讓原PO坦言，「到底為什麼沒錢還要唸貴族學校...實在不懂！」

雖然原PO明白長輩的財務安排是他們自己的選擇，作為兒女無權干涉，但她也忍不住心疼父母的處境，兩老並非很有錢，「爸媽都還在上班很辛苦...不能退休。」

底下網友搖頭回應，「因為爸媽都會給錢，所以才讓他們軟土深掘，你爸媽要寵要累都不甘你的事，不要拖累你就好」、「我哥也是！因為爸媽會給錢，所以生活過得相當闊綽，然後再來跟爸媽說他們沒錢」、「不用擔心，過兩個學期，就知道負擔不起了」、「這只是一般雙語學校的學費，貴族學校不只這些錢」、「雖說爸媽自己的錢想怎麼處理，好像也管不著，不過你要注意是否有給孝親費？怕你透過孝親費也間接幫忙養大哥的小孩讀書」。

有網友分享正能量的故事，「我有一個海龜同事，家境富裕、台北國外都有房產，從小在美國學校讀書，大學出國留學回來，我以為他會讓他小孩也讀貴族學校，結果他很認真在搶公托，他說外語他自己能訓練，錢留到高中或大學出國就好，出社會也是看最後的學歷」。

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