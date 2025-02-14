嘉義毒犯解開手銬「走出派出所大門溜了」　逃15小時落網

▲▼ 毒品嫌犯趁隙脫逃，民眾通報可疑人物，隨後被中埔警網搜捕歸案 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警局中埔分局於昨（12）日下午時許接獲民眾報案，稱其住家中埔鄉大義路旁貨櫃屋，有可疑人士，通報警方處理，分局轄下三和派出所員警獲報到現場察看，發現一名年約30多歲黃姓男子在現場逗留，並在身上起獲二級毒品，即依法帶返所偵辧。沒想到黃嫌於當(12)日晚上11時許，趁員警忙於整理案件時，自行掙脫手銬從派出所大門逃逸，逃了15小時後才被逮回。

▲▼ 嫌犯被逮後起出二級毒品 。（圖／中埔分局提供）

案經中埔分局組成專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，全力查緝黃嫌。經調閱案發沿線監視器及針對轄內空屋廢棄工寮加強搜尋後，終於13日下午1時45分許，由三和所長王懋嘉帶隊在中埔鄉和睦村1處廢棄工廠旁，眼尖發現黃嫌藏匿於該處。立即通報警網圍捕，順利將黃嫌逮捕歸案。後續將持續清查黃嫌於逃亡期間是否有與他人接觸，另全力向上溯源徹底掃蕩毒品來源。

中埔分局對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。