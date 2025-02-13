長期致力推廣藥膳　藥學系教授楊玲玲辭世享壽79歲

▲台北醫學大學藥學系名譽教授楊玲玲畢生致力於推廣藥膳。（圖／翻攝自台大網站）



生活中心／台北報導

台北醫學大學藥學系名譽教授楊玲玲於2月6日晚間因肺癌併發敗血症辭世，享壽79歲。楊玲玲生前長期致力於推廣藥膳，對台灣的中藥研究發展有卓越貢獻。家屬表示，告別式將於3月2日舉辦。

楊玲玲畢生致力於中醫藥的教學與研究，推動生活中藥之養生理念，對台灣的中藥研究發展有卓越貢獻，曾獲得十大傑出女青年獎、杜聰明科技獎、行政院一等服務獎。

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楊玲玲畢業於台北醫學院（現台北醫學大學）藥學系，並取得日本名古屋市立大學藥學部生藥藥理學博士。她在北醫創立生藥學研究所，並於國立嘉義大學成立生命科學院、於佛光大學成立樂活產業學院，也協助教育部建構健康醫學網，擔任傳統醫學館之召集人，以探索式多媒體網頁及自學電子教學活動設計推動中藥科普教育。

她在退休後將多年中藥研究成果為基礎開發為民眾可以享用的藥膳，與台灣大學醫學院附設醫院安寧病房、台東聖母醫院等醫療單位合作設計不同養生食譜，盡其所能幫助病人們有更好的食療照顧。

楊玲玲近年更受聘為美國華美中醫學院客座教授，推動台灣中醫藥國際化，爾後又成立台灣安全食品添加物協會，教育國人了解食物中的添加物的重要性。