點亮「打詐新四法」意象花燈　桃檢宣示政府懲詐決心

▲桃園地檢署結合桃園監獄製作「打詐新四法」意象展覽花燈，今天上午舉行點燈儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署以檢察機關為核心、從懲詐角度出發，結合桃園監獄製作打詐新四法意象展覽花燈於今（9）日舉行點燈儀式，藉此向民眾宣導政府推動打詐新四法之制度作為，配合台灣燈會今年在桃園市舉行，桃園監獄8名受刑人耗費2個月創作結合棒球元素「打詐新四法」宣導花燈，檢察長俞秀端致詞時指出，以政府角度宣誓結合檢警調合力打擊詐騙的決心。

▲桃園地檢署檢察長俞秀端在會上致詞，宣示政府打詐決心。（圖／記者沈繼昌攝）

今天上午點燈儀式首先由廉政志工團隊演出「反詐騙，要細膩」話劇揭開序幕，話劇內容以投資詐騙情境劇、舞蹈及魔術等活潑接地氣的方式呈現，加深民眾「不接陌生電話」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不給個人資料」反詐四不的印象。

桃檢檢察長俞秀端表示，打擊詐欺犯罪是政府當前重要政策，去年7月立法院三讀通過打詐新四法，賦予執法機關更強大的執法利器，新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，增加「防詐」面向，希望結合各公私部門資源，透過公私協力合作，有效防制詐騙。為使被告彌補被害人所受損害，桃檢透過偵查中移付法院和調解，讓被害人獲得實際賠償，從2023年2月至2024年12月底，賠償金額已達為新台幣1億7,207萬574元，桃檢為守護民眾財產安全，將持續與執法機關緊密合作打擊詐欺犯罪。

▲桃園地檢署結合桃園監獄製作「打詐新四法」意象展覽花燈，會末與會貴賓與出席單位大合照。（圖／記者沈繼昌攝）

法務部保護司專門委員林瓏除肯定檢警調用心外，也重申依循行政院「五打七安」政策，積極偵辦電信網路詐欺、經濟金融不法案件，打擊黑幫組織等犯罪，守護桃園地區治安，更不遺餘力投入反詐騙宣導，針對地區新移民及移工眾多特性，運用多元通路及素材進行相關犯罪預防宣導。

桃園監獄典獄長高千雲則強調，桃園監獄依據收容人職業傾向與專業技能，給予適當具體技職能訓練，諸如花燈班、陶藝班與木工班等，賦予其一技之長，厚植出監後就業與復歸社會之軟實力。桃監承辦今年台灣燈會競賽花燈組-全國矯正機關展區之統籌，特與地檢署合作，以行政院的「打詐新四法」反詐騙宣導海報圖像為基礎，融入台灣近來榮獲世界棒球十二強賽冠軍意像與元素，打擊者造型採Q版設計並採多種閃燈展示模式，襯托新春年節豐盛幸福感。

▲桃園地檢署結合桃園監獄製作「打詐新四法」意象展覽花燈，將於台灣燈會期間在高鐵桃園站主展場展示。（圖／記者沈繼昌攝）

點燈儀式在與會貴賓共同按下「檢察出擊，詐騙出局」點亮打詐新四法意象展覽花燈，打詐意象花燈將於今年台灣燈會期間在高鐵桃園站主展場中展出，透過台灣燈會期間人潮眾多機會，結合燈會系列活動向民眾宣導。同時也呼籲民眾撥打「165」反詐騙諮詢專線，勇於檢舉犯罪並加入打詐國家隊，讓詐騙集團揮棒落空，三振出局。