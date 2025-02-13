烏克蘭安全局抓內鬼　傳反恐中心高層替俄羅斯情蒐

▲烏克蘭安全局聲明指出，此人至少有14次蒐集並向俄羅斯傳遞情報，形容他是「內鬼」。（圖／翻攝自基輔獨立報）

文／中央社基輔12日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭安全局（SBU）一名高階人物因為涉嫌擔任俄羅斯特工，遭基輔當局逮捕。

烏克蘭安全局並未透露此人姓名，只說他是反恐中心參謀長，但烏國媒體援引安全局內部消息人士說法，稱此人為柯裘拉（Dmytro Kozyura）上校。

當地媒體報導可見，此人被烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Malyuk）親自逮捕時，雙手上著手銬。

烏克蘭安全局聲明指出，此人至少有14次蒐集並向俄羅斯傳遞情報，形容他是「內鬼」。聲明指出，調查過程涉及音訊與影像監控，以及存取他的手機與電腦資料。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏國已多次宣布破獲境內俄國間諜行動。

烏克蘭安全局聲明表示，馬柳克一直親自參與調查行動，並主導這次逮捕行動，還說馬柳克直接向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）匯報調查進度。

聲明指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）2018年在維也納招募此人，之後幾年一直備而不用，直至去年12月才重新與他聯繫。

馬柳克在烏克蘭安全局網站發布的影音聲明中說道：「透過加密程式書籤，我們成功入侵這名叛徒的設備，包括移動終端設備和電腦。」

他說：「我們基本上和他一起生活，對他進行音訊與影像監控。在這整個過程中，我們設法有效地記錄他如何蒐集情報並傳送給敵方。」

馬柳克補充表示，烏克蘭安全局在調查期間一直提供假情資給莫斯科。

「安全局的自清行動仍在持續。無論敵人如何試圖滲透我們內部…都無法得逞。因為我們能及時發現、記錄，並加以逮捕。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）