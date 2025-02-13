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俄拒澤倫斯基交換失土提議　占領範圍差距、美方反應一次看

▲▼澤倫斯基、普丁。（組圖／CFP）

▲澤倫斯基提出與俄羅斯直接進行土地交換以結束戰爭，但遭俄羅斯斷然拒絕。（組圖／視覺中國）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基喊話交換占領地，遭俄國一口回絕。外媒與智庫根據開源情報繪製的地圖顯示，目前俄國占得烏克蘭11.2萬多平方公里土地，烏克蘭所占俄土僅450平方公里。

俄烏雙方占領範圍差250倍

根據半島電視台（Al Jazeera）與定期追蹤俄烏戰況的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）更新至2月12日的俄烏戰線實控地圖，2022年2月底入侵烏克蘭以來，目前俄國奪得烏克蘭約20%的國土，面積超過11.2萬平方公里；烏克蘭只控制俄國庫斯克（Kursk）州約450平方公里土地，雙方差距約250倍。

烏克蘭去年8月奇襲庫斯克州，一度奪下約1300平方公里土地，但在俄國反攻下已失守過半，此即所謂烏克蘭手中的俄國土地。

俄國則占有頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）4州。烏東的頓、盧兩州大部分土地都在俄國手中，烏南的赫松、札波羅熱兩州未全部淪陷，仍有少部分在基輔手裡；克里米亞則是2014年即遭俄國兼併。

美防長：烏克蘭的堅持「不切實際」

澤倫斯基接受英國「衛報」訪問時，提出與俄羅斯直接進行土地交換以結束戰爭，但遭克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）斷然拒絕。培斯科夫告訴媒體「這是不可能的。俄羅斯不曾討論過交換領土，未來也不會」。

美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日與北約及烏克蘭等盟國防長會談時，直言烏克蘭想回復2014年之前的國界，這種堅持「不切實際」，只會讓戰事拉長、製造更多痛苦。

川普：不預期烏克蘭能透過協議收復失土

華盛頓郵報指出，美國總統川普12日與俄國總統普丁通話，是他回鍋白宮後美俄公開證實的首度通話，雙方通話約90分鐘。川普12日稍晚才與澤倫斯基通話。

華郵認為，川普與普丁通話內容恐會令烏克蘭如坐針氈，包括川普可能在排除澤倫斯基下，很快與普丁先在沙烏地阿拉伯會談，以及川普認為烏克蘭想加入北約「不現實」，也不預期烏克蘭日後能透過和平協議收復失土。

川普說：「我個人是認為這（烏克蘭加入北約）不太現實。他們（應是指俄方）講烏克蘭不能進北約已久，這我覺得OK。我只想結束（戰爭），不管對方想或不想。」還說結束戰爭比烏克蘭收復所有失土更重要。（譯者：陳亦偉）

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