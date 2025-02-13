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新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

台中新光三越氣爆，圖為現場畫面。（圖／消防局提供）

▲台中新光三越氣爆，圖為現場畫面。（圖／消防局提供）

圖文／CTWANT

台中新光三越13日傳出氣爆案，目前已知多人傷亡，警消還在搶救中，其中一名在現場救災的消防員，在新光三越內的7-11拿了5瓶水，事後上網PO文尋找店長希望能協助結帳，對此，不少網友後紛紛留言喊辛苦並搶著想幫忙結帳，結果真的透過網路找到店長，引發討論。

據了解，這名消防員到現場出任務救災，離開前在12樓的7-11店內拿了5瓶礦泉水，但因現場人潮都已被疏散，因此在Threads發文尋找老闆，希望能夠協助結帳。

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消防員的文章曝光不到1小時就吸引逾1萬名網友按讚，除了感謝消防弟兄們的辛勞，更有許多人想協助付款，說「辛苦了，請你們自己注意安全」、「老闆有看到的話，這錢我來出，致敬消防英雄」、「辛苦了，現場勘查一定要小心」、「謝謝消防英雄，背這麼重的工具爬樓梯一定很渴、很累」、「老闆請支援收銀，我可以幫忙買單」、「感覺要辛苦很久，有沒有需要什麼物資」。

這篇文章引發討論後，還真的有網友協助找到該間門市的蔡姓店長，且兩人也已成功透過網路聯繫上，這名蔡姓店長大方留言表示，「有需要的跟我說，希望大家都沒事」，但相關細節則不多回應，其他人則大讚「平安就是福」、「店長好人有好報」、「店長太帥了吧」。

台中新光三越13日上午發生施工意外，疑似美食街改裝造成瓦斯管漏氣爆炸，當時樓層的玻璃、木板等都噴出，還有民眾疑似被炸出落地，初步統計已知多人傷亡。另據10樓上班人員表示，事發時聽到「碰」一聲，感到一陣很強的風壓，接著就是天花板坍塌一片，粉塵一片，才知道爆炸。

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