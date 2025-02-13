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才剛躲過車關！大馬一家5人葬身火窟　母疑似一屍兩命

一家6口躲過車關卻難逃火警！母子5人葬身火窟　她疑似一屍兩命

▲馬來西亞一間民宅發生大火，造成一家5人喪命。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

馬來西亞發生一起火警憾事，位在麻六甲的一處民宅在13日凌晨突然竄出大火，導致母親和4名年幼子女喪生，更讓人遺憾的是，母親疑似還懷有身孕。據了解，這家人兩週前才經歷一場車禍，未料卻無法躲過這場火災。

根據大馬的《中國報》報導，起火點是位在麻六甲野新縣萬裡望的一間甘榜屋，也就是鄉下小屋，根據當地警方表示，他們在淩晨1點30分接獲通報，當趕抵現場時，男屋主已經被救出，不過他的妻子和4名子女，包括13歲、12歲、7歲與2歲的孩子，全都命喪火場。

報導引述野新警區主任莫哈末魯斯裡警監說法，5具屍體被發現時，都在屋後的房間靠門處，但放內還有小閣樓，母親在小閣樓上，另外兩名孩子分別在閣樓下及另一處角落。

一家6口躲過車關卻難逃火警！母子5人葬身火窟　她疑似一屍兩命

▲男屋主已經被救出，不過他的妻子和4名子女，全都命喪火場。（圖／翻攝自中國報）

另據鄰居阿都卡哈表示，這家人3年前租賃該甘榜屋，男屋主沒固定工作，妻子則是家庭主婦，負責照顧孩子，而這一家人兩週前外出時，還發生交通意外，導致男主人受傷手腳骨折，而妻子和4名孩子也受到輕傷，「兩週前的意外，男屋主傷勢比較嚴重，他的妻子及4名孩子擦傷，沒想到，逃過意外卻在火災中犧牲」。

意外發生後，男屋主因為無法工作，附近鄰居和親戚還送上食物給這一家人，除了兩男兩女跟母親不幸葬身火海，據瞭解這家人還有一名女兒，在事發時暫由祖母照顧。另外，女死者疑似還懷有第6個骨肉。對此，莫哈末魯斯裡則表示，5具屍體已被送往野新醫院太平間解剖，至於女死者是否一屍兩命，一切有待法醫解剖證實。

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