台東元宵遶境祈福76隊參與今開鑼登場　歡迎全國鄉親鬥熱鬧

▲台東元宵遶境祈福76隊參與今開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

元宵神明遶境祈福活動是台東地區數十年來的傳統文化，12日起一連兩天在市區舉辦，共76間廟宇、團體參加，並於近中午舉行遶境隊伍出發開鑼典禮，開啟元宵遶境的序幕，為今年台東最熱鬧的宗教盛事獻上祝福，祈祝兩天活動順利圓滿，風調雨順大豐收，並呼籲各廟宇自律，彼此包容、尊重，讓元宵傳統永續。

台東慶祝元宵節神明遶境祈福活動，在農曆正月十五、十六日(國曆2月12、13日)一連兩天舉行，台東縣府及承辦的天后宮媽祖廟於11時20分由民政處長林宏義代表縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓、天后宮管理委員會主委林有德等貴賓，在台東天后宮廣場主持遶境開鑼儀式，並點燃起馬炮。

饒慶鈴表示，今年元宵傳統神明遶境祈福活動合計76隊伍報名參加，非常盛大，為讓活動能精彩可期並顧及秩序與品質，依往例制定遶境公約，遶境活動於中午12點開始，晚間12點結束，不佔用道路設置臨時壇，學校及醫院周邊50公尺內不得施放爆竹煙火或敲鑼等，期許無論是信徒，還是隊伍中的每一位朋友，共同承擔起這份傳統與責任，將這項台東的盛事辦得更好、更熱鬧，讓我們的文化更加深植人心。

台東縣政府民政處指出，隊伍中午於四維路集結後出發，將遶行台東市區街道，上午9點起在南京路廣場天后宮與東大團隊舉辦民俗體驗區活動有彩繪燈籠、摺平安符、蛇年草編、陣頭表演、炸寒單等歡迎大家參加。76支參加遶境隊伍將分2日依續進天后宮廟埕參拜。歡迎各界民眾一起參與這場盛大的元宵活動，共同感受傳統文化的魅力，加深社會的凝聚力與文化認同，也呼籲各界民眾一起參與這場盛大的元宵節繞境活動，共同感受傳統文化魅力。

天后宮進一步說明，今年遶境活動經抽籤排定遊行順序，遊行時間與路線為：2月12日12:30出發遊行臺東市區東西向街道：四維路→右轉精誠路→右轉新生路→右轉福建路→左轉寶桑路→左轉中華路→右轉新生路→右轉博愛路→右轉寶桑路→右轉中山路→左轉復興路→左轉光明路→右轉寶桑路→左轉中華路→前段隊伍(1-38號)進天后宮參拜感謝。

13日12:00四維路集合，12:30出發遊行臺東市區南北向街道：四維路一段→右轉博愛路→右轉中正路→左轉更生路→左轉四維路三段→左轉新生路→左轉廣東路→左轉正氣路→右轉中山路→右轉大同路→左轉廣東路→左轉中正路→右轉光明路→右轉寶桑路→右轉廣東路→左轉仁愛街→天后宮進廟。

「2025台東元宵系列活動」相關訊息可上台東縣政府全球資訊網：http://www.taitung.gov.tw 、台東市公所全球資訊網：http://www.taitungcity.gov.tw 、台東玄武堂粉專或臉書、邯鄲堂堂粉專，或電洽台東縣政府民政處宗教禮俗科：089-311090、台東市公所民政課：089-325301。

▲台東元宵遶境祈福76隊參與今開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）