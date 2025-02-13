　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

僑光科大22年送愛不間斷　好時券讓阿公阿嬤開心挑好物

▲僑光科大22年送愛不間斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲僑光科大22年送愛不間斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台中的「僑光科技大學」在春節連假後帶著溫暖的愛造訪台東，今年除了舉辦太麻里大王國小學童創意手作冬令營隊外，還結合延平鄉的紅葉文健站和桃源文健站，進行「部落時間銀行好時券」的物資兌換。只要參與活動就有領券的機會，長輩們憑券開心兌換包括外套、圍巾、家電產品。

僑光科大博士李世珍表示，自2017年起以部落社區座談說明會的方式，在台東原鄉各部落推動「部落時間銀行」，鼓勵住民關注及參與部落的社區公共事務，然後將其時間數換發成為「好時券」；持有「好時券」者可以用來換取部落所需的物資與服務。目前僑光科大發行的好時券面額分別有10分、15分和30分三種，透過座談說明會討論好時券的發放與兌換方式以減少物資分配不均的爭議。

李世珍說，曾有部落募集眾人的好時券成功兌換一台八成新的鋼琴作為公用，也有子女為幫媽媽找回昔日的小蠻腰成功換得一件顯現身材的「馬甲」。今年除了僑光科大的同學之外，李世珍還希望能推動「以老扶老」的精神特地邀請「台中市健康長青協會」會員與紅葉文健站的長輩、幼童一起互動。由僑光原民力量社餐飲系學生發揮所學專業，舉辦「布丁奶茶搖搖搖」手作課程，選用鹿野紅烏龍為茶底，加上冰塊、初鹿鮮奶、布丁，搖出富有在地台東味的布丁奶茶。阿公阿嬤和小朋友玩得開心也喝出好味道，製作完成每人換取一張30分的好時券。此次活動碰上寒流來襲，僑光團隊貼心準備全新毛帽、圍脖、手套、毛襪和二手外套提供選擇。

除了有趣的手作體驗外李世珍一行人也到桃源文健站，卡拉OK的音樂伴奏下現場宛如一場演唱會。台中市社區大學教師聯誼會前理事長張昭友老師和部落的長輩以歌會友，動聽國語老歌旋律引發共鳴長輩們爭相點歌，而大展歌喉還有好康的好時券，挑選好物琳琅滿目有烤麵包機、吹風機、電蒸鍋、燉鍋、電茶壺等二手小家電。活動最後一站選擇太麻里鄉的大王國小舉辦創意實作營隊，以原民植物構樹、環保回收材料，設計帆布提袋、創意卡片畫畫畫、手工餅乾、環保提燈、手搖茶飲搖搖等創意手作課程，作為學童在春節連續假期後準備迎接新學期的「收心操」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄港再撈到2屍塊！　緊急鑑定中
快訊／饅頭主任遭法院裁定收押禁見
新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間
台韓賽G2中華隊打線出爐　陳傑憲感冒休息
新光三越災後「員工第一視角曝」！他嚇：要停業一陣子了
電影看一半氣爆！13樓影廳整層都粉塵　畫面曝
搜救犬逐層搜索！　台中新光三越內部慘況曝
新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到施工申請
新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

僑光科大22年送愛不間斷　好時券讓阿公阿嬤開心挑好物

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲國家新創獎

元宵遶境首日平安有序　台東警持續嚴密部屬求次日順利圓滿

桃園燈會勇警維護四周安全　義刑慰問桃園警分局贈物資

300志工元宵冒雨擔米糕桃踩街　松柏嶺受天宮8888斤揭桃祈福

2時段火警發生機率高！消防局曝高風險來源　提醒「人離火熄」

台南南區工廠機台火警　疏散242人7人嗆傷送醫

補戀愛學分！花蓮市圖「多一點情人節」開跑　借書10本送巧克力

屏東內埔警分局慶生會「變身夜市」　員警暖心又暖胃

台南與日本本庄市締盟　成為本庄市首座國際友誼市

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

僑光科大22年送愛不間斷　好時券讓阿公阿嬤開心挑好物

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲國家新創獎

元宵遶境首日平安有序　台東警持續嚴密部屬求次日順利圓滿

桃園燈會勇警維護四周安全　義刑慰問桃園警分局贈物資

300志工元宵冒雨擔米糕桃踩街　松柏嶺受天宮8888斤揭桃祈福

2時段火警發生機率高！消防局曝高風險來源　提醒「人離火熄」

台南南區工廠機台火警　疏散242人7人嗆傷送醫

補戀愛學分！花蓮市圖「多一點情人節」開跑　借書10本送巧克力

屏東內埔警分局慶生會「變身夜市」　員警暖心又暖胃

台南與日本本庄市締盟　成為本庄市首座國際友誼市

快訊／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織　緊急鑑定中

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　專家分析可能氣爆原因

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

地方熱門新聞

嘉義水上平交道壅塞　將調整車次時間及車輛分流

2025台灣燈會開幕　賴清德、張善政期朝野和諧

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

松嶺鬥茶協會連25年號召捐茶做愛心

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

台南南區工廠機台火警疏散242人7人嗆傷送醫

黑橋牌香腸博物館推出「匠心紙藝-民俗文化展」

國發會砸600萬改善中興新村共融式公園

屏東青年返鄉就業　縣府獎助最高6萬元

台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

阿里山達人黃源明榮獲觀光之友

數學系青年運用勞動部職訓晉升超夯AI產業新尖兵

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

更多熱門

相關新聞

元宵遶境首日平安有序　台東警持續嚴密部屬

元宵遶境首日平安有序　台東警持續嚴密部屬

歡慶元宵!台東市元宵遶境在12日熱鬧展開，儘管天候不佳，仍吸引眾多虔誠的民眾共襄盛舉。台東警察分局活動前之縝密規劃且落實約制各廟宇陣頭，首日參與廟宇及民眾均遵守活動秩序，活動圓滿順利，警方持續呼籲應遵守繞境公約「神明在心，守法先行」，有假借宗教集會、活動來製造事端，檢警一定迅速嚴辦。

台東透天厝深夜火警　5歲童機警發現濃煙救全家

台東透天厝深夜火警　5歲童機警發現濃煙救全家

台東元宵遶境祈福　76隊參與今開鑼登場

台東元宵遶境祈福　76隊參與今開鑼登場

稀有冬候鳥冠鸊鷈、紫鷺及白冠雞　台東森林公園現蹤

稀有冬候鳥冠鸊鷈、紫鷺及白冠雞　台東森林公園現蹤

知名登山協作社違法墾殖 六名被告獲緩刑

知名登山協作社違法墾殖 六名被告獲緩刑

關鍵字：

僑光科大送愛台東

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面