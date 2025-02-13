僑光科大22年送愛不間斷　好時券讓阿公阿嬤開心挑好物

▲僑光科大22年送愛不間斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台中的「僑光科技大學」在春節連假後帶著溫暖的愛造訪台東，今年除了舉辦太麻里大王國小學童創意手作冬令營隊外，還結合延平鄉的紅葉文健站和桃源文健站，進行「部落時間銀行好時券」的物資兌換。只要參與活動就有領券的機會，長輩們憑券開心兌換包括外套、圍巾、家電產品。

僑光科大博士李世珍表示，自2017年起以部落社區座談說明會的方式，在台東原鄉各部落推動「部落時間銀行」，鼓勵住民關注及參與部落的社區公共事務，然後將其時間數換發成為「好時券」；持有「好時券」者可以用來換取部落所需的物資與服務。目前僑光科大發行的好時券面額分別有10分、15分和30分三種，透過座談說明會討論好時券的發放與兌換方式以減少物資分配不均的爭議。

李世珍說，曾有部落募集眾人的好時券成功兌換一台八成新的鋼琴作為公用，也有子女為幫媽媽找回昔日的小蠻腰成功換得一件顯現身材的「馬甲」。今年除了僑光科大的同學之外，李世珍還希望能推動「以老扶老」的精神特地邀請「台中市健康長青協會」會員與紅葉文健站的長輩、幼童一起互動。由僑光原民力量社餐飲系學生發揮所學專業，舉辦「布丁奶茶搖搖搖」手作課程，選用鹿野紅烏龍為茶底，加上冰塊、初鹿鮮奶、布丁，搖出富有在地台東味的布丁奶茶。阿公阿嬤和小朋友玩得開心也喝出好味道，製作完成每人換取一張30分的好時券。此次活動碰上寒流來襲，僑光團隊貼心準備全新毛帽、圍脖、手套、毛襪和二手外套提供選擇。

除了有趣的手作體驗外李世珍一行人也到桃源文健站，卡拉OK的音樂伴奏下現場宛如一場演唱會。台中市社區大學教師聯誼會前理事長張昭友老師和部落的長輩以歌會友，動聽國語老歌旋律引發共鳴長輩們爭相點歌，而大展歌喉還有好康的好時券，挑選好物琳琅滿目有烤麵包機、吹風機、電蒸鍋、燉鍋、電茶壺等二手小家電。活動最後一站選擇太麻里鄉的大王國小舉辦創意實作營隊，以原民植物構樹、環保回收材料，設計帆布提袋、創意卡片畫畫畫、手工餅乾、環保提燈、手搖茶飲搖搖等創意手作課程，作為學童在春節連續假期後準備迎接新學期的「收心操」。