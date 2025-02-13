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獨／澳門家屬盼「最快」今晚抵台！　澳門政府成立專屬緊急應變中心

▲▼ 台中新光三越氣爆，都發局、土木技師公會、結構技師公會都到場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲ 台中新光三越氣爆，造成澳門一家七口受到嚴重波及。（圖／記者白珈陽攝）

記者任以芳／台北-澳門報導

台中市新光三越今（13）日上午11時發生嚴重氣爆事件，來自澳門一家七口自由行遊客，徒步經過受到波及，造成2死1重傷3人輕傷。《東森新媒體ETtoday》記者稍早聯繫上澳門方面相關協助窗口，最新消息是澳門特區政府得知事件後，第一時間跨部會「專屬」成立緊急應變中心，並且根據澳門家屬意願，希望「最快」今晚來台處理事宜。

《東森新媒體ETtoday》記者獨家掌握最新消息，澳門特區政府得知該起氣爆意外後，不再是澳門旅遊局單一窗口負責，澳門政府啟動跨部會協助，並且第一時間成立緊急應變中心，「專屬」為澳門一家七口進行人道協助。

記者詢問相關協助窗口，澳門的家屬目前緊急安排來台事宜，澳門政府將協助部分家屬希望最快今晚來台。根據航班資訊，截至最適合的時間今晚有兩航班，一架是長榮航空預計晚間8點15分飛回桃園機場，另一架航班是星宇航空預計今晚8點40分起飛回桃園機場。

據了解，澳門方面緊急協調家屬入台，由部分直系或旁系血親先來台處理事務。該起事件造成一家七口不同程度傷亡，牽涉處理事務十分繁瑣，包括往生家屬遺體該如何處置，還在搶救的小曾孫女後續醫療等事項。

由於澳門駐台經濟文化辦事處已於2021年6月19日暫停運作，等同沒有澳門方面駐台人員協助處理。記者掌握消息，陸委會主委邱垂正十分關心此事，第一時間指派副主委沈有忠，以及港澳蒙藏處同仁趕赴台中，幫忙聯繫協調，全力做好後續保障工作。

陸委會發言人梁文傑今天主持例行記者會，首先對於這起案件感到十分不幸，「陸委會的港澳處已經派人赴台中關心了解，若有任何需要都會積極提供必要的協助。」目前，透過台澳聯繫管道通報澳門政府，是否安排家屬來台，都會提供協助。

▲▼ 台中新光三越搜救犬 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲ 台中新光三越氣爆後慘狀 。（圖／記者白珈陽翻攝）

位於台中西屯區台灣大道「新光三越百貨」今上午11時多發生嚴重氣爆，截至目前造成4死20輕重傷，其中包括來自澳門一家七口自由行旅客。目前得知祖父當場死亡，祖母ＯHCA（到院前心肺功能停止），小曾孫女昏迷重傷，緊急插管治療，其餘3名家人輕傷。澳門特區政府得知消息後，緊急確認目前沒有其他澳門旅行團在台灣，並且第一時間聯繫受到氣爆波及的澳門家屬。

台中市長盧秀燕表示，稍早經確認後是四代出門旅遊，包括曾祖父、兒子（祖父）、媳婦（祖母）、孫子、孫媳婦、以及小曾孫，7人逛完新光三越，準備徒步經過一樓廣場到鄰近的大遠百時，遇上突來的氣爆事件，大量鋼筋、玻璃碎片等掉落物當場砸傷7人。

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