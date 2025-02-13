快訊／台中新光三越氣爆4死　傷者增至30人

記者游瓊華、柯沛辰／台中報導

台中市西屯區新光三越13日上午11時30分許發生氣爆，市長盧秀燕第一時間下達指示全力救災，市府也成立三級災害應變中心，但隨著傷亡人數不斷增加，再提升為二級並召開緊急工作會報。截至目前為止，有4人罹難、30人受傷，其中3名罹難者已送到殯儀館，還有1位將後送。市府強調，將全力予以協助，另已要求新光三越暫時停業。

盧秀燕表示，爆炸時她正在市府辦公，新光三越在市府旁邊，所以震動明顯，她立刻指示各首長了解情況，並確認市民是否安好。經過整日搜救，初步已控制災害，檢察官也進入現場調查，事發原因將以檢方調查為主。

不過，由於傷亡涉及非本國籍民眾，包括有一家7口四代來台旅遊，不幸碰到憾事，陸委會表示會慰問，市府也會跟陸委會一起協助家屬。

▲台中新光三越氣爆威力巨大，盧秀燕證實市府也能感受到震動。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，針對此次事件，市府將配合檢方調查，因此也要求新光三越停業。至於停到何時？要看檢方調查情形。此外，包括消防局、都發局、勞工局也已進行調查釐清，後續將依規處置。

市府表示，針對台中新光三越今天發生爆炸事件，市府全力搶救災，事發原因正由檢察官調查當中，市府相關局處也將依法開罰，包括都發局將依照違反建築法規定，裁罰最高30萬元。消防局也將依違反消防法第6條與第13條裁罰最高各30萬元，總計60萬元。

勞工局指出，如施工廠商有違反職業安全衛生法，將裁罰最高30萬元罰鍰。另設籍台中市的死亡勞工，將發放職災死亡慰問金20萬元；另再協助罹災者家屬申請勞動部職災死亡慰問金10萬元。