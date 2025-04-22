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中捷隨機砍人明二審宣判！洪淨下跪求和解　傷者父：噁心8點檔

▲▼ 。（圖／資料照）

▲洪淨犯下中捷隨機砍人案，二審明天上午宣判。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

20歲護專生洪淨2024年5月犯下台中捷運隨機砍人案，釀2人受傷，一審依殺人未遂等罪判刑10年，洪提起上訴，在近期審理期間，他於庭中向被害呂姓高中生下跪道歉，但希望以25萬元和解，遭到家屬反批「說的跟做的不一樣，非常失望」，全案二審預計明天（23日）上午宣判。

洪淨於2024年5月21日，持菜刀、2把水果刀進入中捷包廂，砍傷呂姓高中生、「長髮哥」許姓男子，檢方查出，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，想藉由殺人讓全國民眾看見自己，選定捷運車廂犯案，非臨時起意，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男，請求從重量刑。

一審合議庭審酌，洪屬於計畫性行凶，他事先購買兇刀、配戴止滑手套，前往捷運末節車廂，避免遭受後方攻擊，並在車廂內持20公分的長刀，攻擊被害人胸腔、頭、面部等高度危險部位，公共危險安全罪部分判刑1年6月、砍呂姓高中生部分依殺人未遂處7年10月、許男部分依殺人未遂判6年8月，應執行10年有期徒刑。

洪不服提起上訴，在近日開庭裡，當庭唸出寫好的信件稱「自己不敢離世，才會說要模仿鄭捷、判死刑，感謝父母沒放棄自己，活著就有希望，會好好面對被害者」，他並向呂姓高中生下跪，希望以25萬元達成調解。

呂父認為，洪的行為像在演八點檔，非常噁心，要他們以25萬元和解，感到非常錯愕，「我們真的想原諒他，但看他的樣子（開庭表現），我覺得非常失望。」

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