不只DeepSeek！BBC剖析「中國製造2025計畫」　1模式是崛起關鍵

▲DeepSeek開發出的低成本、高效能AI模型，迅速竄紅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

BBC報導，中國逐漸在許多科技領域占據主導地位，除了近期竄紅的AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），還有無人機、電動車等。分析人士認為，這些產業的崛起，似乎證明北京宏大的「中國製造2025計畫」取得成功，而這可能與1種經濟模式發揮作用有關。

2015年，北京高調宣布「中國製造2025計畫」，希望擺脫「低端製造業」的定位，轉型為全球科技領導者，並且建立尖端科技的自主供應鏈，10大領域包括AI、電動車、再生能源、電池技術、量子計算等。為了實現目標，政府詳列逾250個子目標，而根據南華早報，其中86%已經達成，甚至超出預期。

▲比亞迪（BYD）等中國電動汽車品牌近年崛起。（圖／路透）



舉例而言，由於比亞迪等電動車品牌崛起，中國汽車銷量已經超越世上所有國家，這也可能受惠於該國作為全球最大電池生產國的地位。另據國際能源總署（IEA），中國占全球太陽能板供應鏈的80%至95%，到了2028年，預計生產全球60%再生能源。無人機方面，大疆創新市占率高達70%，全球10大無人機製造商之中，更有3間都是中國企業。

德國馬歇爾基金會智庫（GMF）董事總經理高曼（Lindsay Gorman）認為，「中國成功運用國家支持的資本主義模式，政府設定了研究議程與資金投入方向」，例如吸引外國人才，要求外國公司與中國公司建立合資企業。

此外，北京也有能力投入巨額資金，根據美國國會研究，中國計畫籌措或花費1.5兆美元，用於研發或收購外國企業，截至2020年已經花費6270億美元以上。

▲中國與美國在高科技領域的競爭也非常激烈。（圖／達志影像／美聯社）



隨著「中國製造2025計畫」取得成功，許多西方國家都對「出口至中國的技術」施以日益嚴格的制裁，但儘管此舉在微晶片等領域發揮效果，在另一些領域卻適得其反，因為中國被迫「自給自足」，反而刺激了科技發展。

卡地夫大學（Cardiff University）商學院應用經濟學教授周鵬（Peng Zhou）認為，DeepSeek就是一個很好的例子。由於美國出口管制，DeepSeek無法獲得最先進晶片，以訓練AI模型，只好利用舊晶片創造新技術，以更少的錢和設備，打造出令人驚艷的模型。

不過，「中國製造2025計畫」並未取得全面成功，比方晶片製造方面，中國就比其他國家落後很多年，由於遭受制裁，研發進展更加困難。此外，在全球AI與量子計算領域，美國仍被視為領頭羊，美國投入數千億美元的私人與公共資金，用以發展AI與微晶片的生產、研發與基礎設施，保持領先地位。

中國經常被西方指控，透過駭客等手段剽竊技術、偷竊智慧財產權，同時屢次面臨國安問題的質疑，例如TikTok恐遭美國禁止，華為2019年起就被制裁。不過，華為轉向生產微晶片，剛剛創下逾1000億美元的收入及成長紀錄，似乎顯示「西方之外」也有生存空間。