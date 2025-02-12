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金馬服務中心預算斷炊　執行長喊話朝野理性溝通

▲▼行政院金馬聯合服務中心執行成果。（圖／取自行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允臉書）

▲行政院金馬聯合服務中心執行成果。（圖／取自行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允臉書）

記者陳家祥／台北報導

立法院大砍114年度中央政府總預算，其中，行政院所屬5個聯合服務中心的預算共3652萬6千元，被刪減99%；若再加上統刪，已全數被刪除。此舉引發相關單位的反彈，也掀起各界對於服務中心存廢的討論。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允直言，「金馬聯合服務中心的存在，象徵著中央對金馬地區的離島地區的關懷與支持」，希望朝野能夠理性的溝通，也希望能有繼續為鄉親服務的機會。

針對今年各聯合服務中心預算被刪減，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允坦言相當遺憾，各種必要的行政運作開支，如水電費、網路電話通訊費或勞務人員薪資等，都已沒有經費可支應，但為維持最小量能服務因此中心仍開門，但如何支付即將到來的電費等各帳單，如今還不知如何因應。

吳增允說，金門聯合服務中心的人員編制非常少，除他以外僅2名公務員、4名行政勞務人員，以及連江縣副執行長1人，所有人力加起來才8人，卻要面對各種對內及對外的業務。

吳增允表示，僅管整體人力精簡，但仍盡力展現最好的服務熱忱。鄉親們的陳情都耐心聆聽、提供建議、聯絡相關單位並協轉相關陳情資料；再如配合中央政策，結合法律扶助基金會，辦理多場防詐宣導講座，提高民眾反詐意識，聯合服務中心的存在，是推動政策的一個重要管道。

吳增允提到，金馬服務中心在預算有限的情況下也撙節支出，除行政維持所需的經費外，將經費全部用於與金馬地區民間團體舉辦的公益活動，113年度共同參與並支持經費的活動共47場，包括藝文、體育、文學、社區、學校、社福、勞工及原住民等各面向。這些經費雖有限，對於這些團體及活動來說，卻是維持經營的經費來源。

「最重要的是，我們離島資源較台灣本島缺乏，地方的重大建設及計畫，有賴各部會的支持與協助。」吳增允說，服務中心會適時將地方政府需求及民意，快速地傳達到本院，例如111年透過時任政務委員兼本中心主任張景森召會，成功爭取內政部「金門亮點計畫」補助經費，助益金門觀光。

吳增允說，金馬服務中心居中擔任蒐集民意、協調的角色，對於金門、連江兩縣的發展，這條直通的管道能在關鍵時刻發揮重要的功效。這樣一個小而美的單位，如若因預算刪除而面臨關閉，將是一大損失，對離島鄉親而言更是可惜。

「簡言之，金馬聯合服務中心的存在，象徵著中央對金馬地區的離島地區的關懷與支持。」吳增允強調，金馬服務中心在一定程度上縮短了地理距離帶來的行政落差，他也與同仁盡心盡力，讓中心發揮最大的效益。

最後，吳增允說，最擔心的還是底下4名行政勞務人員，他們都是得力助手，但因這次預算的刪減將面臨突如其來的失業，而一個人就象徵著一個家庭的支柱，目前他們也還在等待本院進一步的指示，對未來感到惶恐與不安。

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