BBC實拍緬甸詐騙園區　陪酒正妹入鏡！戰亂區變「紙醉金迷中國城」

▲BBC實拍緬甸詐騙園區城，陪酒正妹也入鏡！從戰亂區激變「紙醉金迷中國城」。（翻自BBC畫面）

圖文／鏡週刊

英國BBC記者喬納森‧赫德，日前前往緬甸克倫邦妙瓦迪鎮水溝谷（Shwe Kokko）進行拍攝，這裡也是惡名昭彰詐騙園區的所在地。赫德形容，克倫邦過去因為受到長期內戰影響，這裡8年前還是塊貧瘠土地，但現在卻發展快速，甚至變成紙醉金迷的中國城，他更直呼這裡的建設規模「令人震驚」。

赫德在報導中指出，妙瓦迪這幾年來都被外界指控，是一個匯聚詐騙、洗錢和人口販賣的致命集結地。然而，這裡原本是戰亂小鎮，後來出現了一名在中國出生、擁有柬埔寨籍的大老闆佘智江，在此地進行投資與大規模開發。

佘智江是「亞太國際控股集團」（Yatai International Holdings Group）董事長，該集團在柬埔寨、菲律賓經營博彩事業，並在緬甸克倫邦打造價值150億美元的賭場、娛樂和觀光綜合設施「水溝谷」。此外，佘智江也被認為是緬甸詐騙園區「KK園區」的幕後金主之一，不過他在2022年，遭到國際通緝令和國際刑警組織的紅色通緝令，最後在曼谷落網。2023年，泰國法院下令將他引渡至中國，但他目前仍在針對裁決提出上訴。

赫德稱，亞太集團正試圖透過讓記者進入該城市「體驗」，改善這座城市的陰暗形象，並希望透過更有利的報導，能讓佘智江出獄，所以他們邀請BBC記者來到水溝谷。也因為這次的拍攝機會，赫德與拍攝團隊有機會接觸到傳說中的KTV包廂，實際上就是陪酒妹飯局。影片也可見，KTV內請來許多正妹來陪伴BBC拍攝團隊，螢幕上則是播著佘智江的精神喊話。

赫德也表示，妙瓦迪的發展與城市建設，雖然令人震驚，但這裡的商業模式到底是什麼，完全無法讓人參透。雖然當地官員與商人都聲稱，已經終結詐騙與人口販賣，但外界都深信，今日妙瓦迪的快速發展，與詐騙和人口販賣的「黑錢」，脫離不了關係。



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