碎屍魔疑為爭產殺大嫂！姪子怒：為何殺母親　曝：從小就討厭叔叔

▲碎屍魔張介宗的姪子指出，不解為何叔叔會殺母親。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

高雄73歲兇嫌張介宗連續殺害71歲趙林姓婦人、74歲張姓前女友、75歲黃姓大嫂後碎屍丟棄，震驚社會，附近一名鄰居想起曾在談話過程中，聽到張介宗脫口「以後嫂子(黃女)不會跟我討房子了」，回想起來覺得毛骨悚然。據了解，黃女的兒子表示，從小就很討厭叔叔，不知道叔叔為何殺母親。

這起驚悚碎屍案命案第一現場，是在前鎮區一棟舊公寓2樓，被漆成鮮紅色的陽台鐵窗顯得相當醒目，據了解，這棟房子是張嫌父母留下，在母親過世後由張嫌哥哥繼承。張嫌原與兄嫂一起同住，但張嫌哥哥去年5月過世後，大嫂黃女則搬出去，將房子留給張嫌一人居住，偶爾才會回去看房。

▲張介宗疑為爭家產而殺害大嫂。（圖／記者吳世龍攝）

一位鄰居指出，張嫌過去跟朋友在公園聊天時，曾經提到因為房子不在他名下，「嫂子常常跟他要房子」，結果先前張嫌竟在無意之間脫口說出，「兄嫂以後不會跟我討房子了！」如今大嫂遇害慘遭毒手，事後回想起這段談話，覺得相當毛骨悚然。至於兩人是否因爭產糾紛，引發張嫌殺機，尚待警方進一步釐清。

黃女是在2024年11月29日進入住家，張嫌在隔天30日凌晨3點19分起，頻繁的提著袋子騎乘單車出門疑似棄屍，警方至目前為止仍未找到黃女的屍塊。

據了解，黃女兒子表示，從小就很討厭叔叔(張介宗)，小時候全家搬到北部，所以對叔叔沒什麼感情，目前他留在北部工作，父母則是前幾年搬回高雄，不知道叔叔為何殺母親，若檢警需要他回高雄協助釐清案情時就會南下。