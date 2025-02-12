國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士...駕駛送醫　恐怖瞬間曝

記者許宥孺／高雄報導

國道驚見血滴子！國道一號今(12日)上午發生一起驚悚事故，一部貨櫃車行駛於鼎金路段南向車道時，2顆輪胎突然脫落，滾到一旁的護欄後，再彈飛到對向的北上車道，當場砸中一部賓士休旅車，造成黃姓駕駛受傷，被送醫救治。

這起事故發生在12日上午9點18分，警消獲報，國道1號北向362.5公里處發生車禍，一名駕駛遭到天外飛來的輪胎撞擊車身右側，導致車體碎片四散，波及到另一部小貨車。救護人員到場後，發現賓士轎車駕駛手部擦傷，將他送醫治療。

▲▼賓士休旅車遭到天外飛來的輪胎砸中。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時52歲龍姓男子駕駛貨櫃車，行駛在南下中線車道，板車右側第二軸1組輪胎(2顆)不明原因突然脫落，先是滾向外側車道護欄後，又彈進車道內，一部白色休旅車見狀後嚇地緊急閃避。

這組輪胎彈進車道後，又彈到對向的北上車道，由於速度超快，反應時間僅有2秒，導致賓士休旅車閃避不及，右側車身受猛力撞擊，導致右前側車體全毀，輪胎也歪斜。而賓士車的車體碎片也噴飛，導致行駛外側車道的一部白色自小貨車底盤受到波及。

▲掉落的輪胎先是滾到外側護欄，又彈進車道內。（圖／翻攝自爆料公社）

▲輪胎彈進車道後，又再彈至對向南下的車道，導致賓士轎車遭砸中。（圖／翻攝自記者爆料網）

另一方面，南下方向的貨櫃車不僅噴飛一組輪胎，車體還掉落輪軸附屬機件，也被一部自小客車輾壓後肇事。整起事件造成賓士車33歲黃姓駕駛受傷，所幸無釀成嚴重傷亡。

警方依規定對各造當事人進行酒測，4人均沒有酒駕行為。警方強調，車輛行駛中輪胎脫落可依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項第規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣1000元以上6000元以下罰鍰，若因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

▲肇事大貨車。（圖／記者許宥孺翻攝）