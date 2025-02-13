公寓淪殺人屠宰場！疑砂輪機碎屍3女骨骸　檢警清查購買紀錄

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，配合檢警二度勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗犯下震驚社會的連續殺人分屍案，由於他矢口否認犯案，且至今未尋獲凶器和黃姓大嫂遺骸，檢警10日押解張介宗回到犯案住家2度勘驗，據悉在屋內查扣到一支砂輪機，考量他有工地背景，不排除以砂輪機將3女切割碎屍，此外也將進一步清查住家周邊五金行的購物紀錄。

檢警10日借提張嫌重返案發現場，針對先前勘驗採獲的生物跡證、物證進行重建工作，並在住家擴大搜索，扣回4大箱、2袋證物。據悉張介宗在屋內仍閉口不談案情，中午時段，警方買來排骨飯，他也一口都沒吃，搜索前後長達5.5小時，才又被帶回高雄燕巢看守所。

▲檢警二度勘驗現場，帶走4箱、2袋證物。（圖／記者吳世龍攝）

由於先前有樓上鄰居表示，大約過年期間，當時半夜在睡覺，聽到樓下傳出剁東西的聲音，不知道聲音從哪裡來，聲音就像是在切菜。還有鄰居表示，張嫌住家傳出電鋸聲音。

警方10日在張嫌住處搜出一台砂輪機，不過機器佈滿厚厚的灰塵，看起來已經很久沒使用，且機器上沒有鋸片。因骨頭非常難切割，以一般刀子來說，不太可能切斷，考量張嫌過去曾擔任工頭，有工地背景，對於此類工具使用方式應很熟悉，因此查扣後帶回鑑識。

在凶器尚未查獲前，都不排除任何可能涉案工具，因此專案小組目前也正清查張嫌住家周邊五金行，尋找他可能購買刀具器械的紀錄，也不排除他可能購買新的砂輪機，用完後丟棄。

▲專案小組10日持續於前鎮運河打撈到一塊人體組織，卻認為張婦的頭皮組織。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方今日表示，全案均會秉持科學辦案之精神，讓跡證說話，查扣砂輪機沒有生物跡證，此外尋獲的屍塊狀況，尚未發現有砂輪機切科痕跡。

目前專案小組已在前鎮運河撈獲35塊趙姓婦人的殘骸，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器等，另已尋獲張姓婦人的胸部組織和頭皮組織共2塊，而黃姓大嫂的遺骸至今未尋獲。

