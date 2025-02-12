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特教助理員涉性騷+恐嚇學生　家長控校方包庇！桃園教育局回應了

▲桃園市某國小特教助理員遭指控對學生性騷擾，市議員黃瓊慧接獲家長陳情，該特教助理員甚至模仿特教生走路，還比出割喉手勢，質疑校方刻意包庇。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲桃園市某國小鄭姓特教助理員遭指控對學生性騷擾，市議員黃瓊慧接獲家長陳情。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書貼文指出，桃園市某國小鄭姓特教助理員遭指控涉及2起性平案件，甚至還模仿特教生走路、比出割喉手勢，嘲笑及恐嚇學生等不當行為，家長向其陳情指控校方包庇；市府教育局指出，經查校方已讓該員停職接受調查，聘用代理人員照顧特教學生，此外，教育局將瞭解校方是否有逾時通報，並依據性平教育法予以裁罰及追究責任。

黃瓊慧在臉書貼文，桃園市某國小鄭姓特教助理員於去年9月起接連牽涉2起性平案，校方得知後都未在第一時間通報主管機關桃園市教育。該助理員還「故意模仿特教生走路」動作嘲笑特教生、多次比出割喉手勢恐嚇特教生，甚至出手不當管教學生，種種不適任情事證罄竹難書。

黃瓊慧表示，家長、學生與校內其他老師指證歷歷，但校長及校內高層卻選擇忽視不同的聲音，要大家不可以繼續討論，根本漠視家長及孩子權益。家長投訴無門下，只能找議員幫忙。

據指出，鄭姓特教助理員遭指控2起性平案件，包括被目擊牽低年級女學生的手到操場玩；另起則是陪伴中年級女學生上課時，女學生向老師反映特教鄭姓助理員猛盯其胸部看，老師當下即要求鄭員以後都要坐在外頭，不能進班。

對此，市府教育局針對特教員遭指控性騷擾事件提出說明，校方於今年1月16日知悉並進行校安通報，學校於1月17日召開性平會，外聘三位具備調查專業人才庫資格委員並啟動調查程序。目前學校亦已就該員停職接受調查，並聘用代理人員照顧特教學生。此外，教育局持續督導學校依「性別平等教育法」等相關規定辦理，持續控管案件辦理進度，以勿枉勿縱及維護學生權益。教育局將持續瞭解校方人員是否有逾時通報，並依據性平教育法予以裁罰及追究責任。

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