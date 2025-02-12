鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

▲鋒面來襲，今晚到明天清晨是降雨最多時刻。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面來了，今天(12日)晚間各地都有局部大雨機會，今晚到明晨是雨最多時間點，周五雨勢可望趨緩；下波鋒面周六晚間進逼，周日冷空氣挑戰冷氣團等級，可能影響到下周三北部和宜蘭低溫下探13度，下周一、下周二清晨最冷。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天鋒面通過跟南方雲系北移，全台有雨，且會維持到周五，這波降雨最多的時間點為今天晚間到明天清晨，明天白天過後降雨稍微減少，周五雨勢逐漸趨緩。

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曾昭誠進一步說明，今天晚上各地都有局部大雨機會，明天降雨較緩後，白天較大雨勢位置將落在中南部、宜蘭、台東，天氣偏濕冷；後續東北季風增強，周五東北季風減弱，周六各地氣溫回升，但很快的，周六晚上又有另一波鋒面通過，周六東半部、西半部山區有局部短暫雨，晚上鋒面通過，北部也會轉局部短暫陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日鋒面通過，曾昭誠表示，後續另一波東北季風增強，有機會達冷氣團等級，北部、宜蘭天氣轉冷，預計會影響到下周二，下周三減弱。

曾昭誠分析，周六鋒面通過後，後面接力的東北季風偏乾，不會像明天這麼濕，周日後比較多雨的地方在北部、東半部，有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨；下周一、下周二環境繼續轉乾，剩東半部、基隆北海岸有零星降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，曾昭誠說明，今晚鋒面通過，明天東北季風增強，北部、宜蘭低溫約14到15度，白天因降雨影響，高溫也會下降一些，約17到20度，北部跟宜蘭高溫則為16到17度；周五東北季風減弱，白天高溫可回到20度左右。

曾昭誠指出，周日東北季風增強，後續強度可能到冷氣團等級，北部和宜蘭低溫估會降到13到14度，這波影響維持至下周二或下周三，其中下周一和下周二清晨最冷。