入夜雨勢加大　周日迎冷氣團低溫探13度

▲南方雲系加上鋒面通過影響，今入夜和明天各地容易降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（12日）元宵節受南方雲系和鋒面通過影響，今晚各地都容易降雨，入夜鋒面通過後雨勢加大，基隆北海岸、東半部和西半部山區有較大雨勢，攪亂元宵賞燈，明天全台各地也容易降雨，周五雨勢變小。周六晚間又有一波鋒面快閃，周日後迎接冷氣團，低溫下探13度。

氣象署預報員葉致均表示，今明兩天南方雲系和鋒面通過，各地天氣不穩定，容易有下雨，未來一周有兩波冷空氣接力，氣溫變化大。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

目前南海有低壓發展，中高層水氣往台灣輸送，葉致均表示，今台灣各地雲量多，普遍有降雨，北方有鋒面，預計下半天鋒面通過後，天氣較不穩定，目前西半部、東半部、外島都有降雨，入夜後鋒面通過，雨勢會再加大，基隆北海岸、東半部、西半部山區有較大雨勢或局部大雨，入夜後若要前往燈會，天氣不是太理想。

未來降雨趨勢方面，葉致均說明，今明兩天鋒面和南方雲系影響，各地和外島容易降雨，有時候雨勢偏大，周五之後水氣慢慢減少，但還是有殘留水氣，各地還是有降雨，但明顯趨緩，周六另一道鋒面通過，不過結構不扎實，中部以北、東半部、山區有降雨，降雨量體更減少；下周一後水氣更減少，各地多雲到晴，迎風面和山區有零星雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，葉致均分析，今天南方雲系和鋒面影響下，天氣涼冷，高溫20度上下，明天鋒面通過後，隨後有一波冷空氣影響台灣，以東北季風為主，加上南方水氣影響，天氣相當涼冷，這波冷空氣低溫落在14度到17度左右，周五冷空氣減弱，溫度逐步回升。

不過葉致均指出，周六晚間台灣北方海面有鋒面逐漸形成並快速通過台灣，周日下波冷高壓影響，台灣附近以東北風為主，這波冷空氣可達冷氣團等級，北台灣高溫不到20度，其他地區溫度也逐步下降，中部以北、宜蘭低溫約13到15度，其他地區16到17度，下周一和下周二仍受冷空氣影響，台灣天氣偏涼。