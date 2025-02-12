鋒面今深夜掃過台灣上空　3地雨最多

▲鋒面今晚到明晨通過台灣上空，降雨增多。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（12日）南方水氣北上，降雨增多，晚間鋒面通過台灣上空、東北季風緊跟著增強，明天降雨仍偏多，基隆北海岸、東半部、中南部局部山區有較大累積雨量，濕涼天氣將持續至周末，周六晚間到周日清晨第二波鋒面掠過台灣以北，周日和下周一、二將有第二波東北季風影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天南方水氣持續北上，各地雲量偏多，普遍有陣雨或短暫陣雨，西半部局部單點累積雨量可能會稍微多一些，天氣不穩定。

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今天晚間北方鋒面系統快速南下，吳聖宇分析，預估深夜左右通過台灣上空，東北季風緊跟著增強，持續影響到明天，加上水氣持續偏多，在南北方天氣系統交會作用下，今晚各地降雨將會比白天更加明顯，明天白天降雨還是偏多，尤其東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部以及中南部局部山區有較大累積雨量，春雨感受明顯。

吳聖宇指出，雖然這波鋒面系統過境還不至於有劇烈強降雨發生，不過今晚外出看燈會務必要記得攜帶雨具，預估最快要等到明天晚間之後，水氣才有逐漸減少的趨勢，整體降雨會開始趨緩，甚至有些地方的降雨有機會逐漸停止下來。

周五東北季風逐漸減弱，不過台中以北、東半部以及中南部局部山區仍有局部短暫陣雨，中南部平地大致多雲或陰。周六白天台灣附近風向轉東南到偏南風，天氣變得更穩定一些，北部、東半部雲量多，偶有局部零星降雨，中南部多雲到晴的天氣。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

不過吳聖宇表示，很快的，周六晚間到周日清晨，另一道鋒面又會快速掠過台灣以北，周日白天起東北季風增強，並且會持續影響到下周一、周二，幸好第二波鋒面結構較好的位置將會偏北通過，對陸地影響不大，後續東北季風增強帶來的也是北方比較偏乾的空氣，因此只有在迎風面的北部、東半部有些局部短暫陣雨機會，其他多雲到晴。

溫度方面，明天將受東北季風影響，白天高溫下降至16到18度，下波東北季風預計周日帶來北方較涼冷空氣，持續影響到下周一、二。

吳聖宇指出，這兩波東北季風的冷空氣強度都相對較弱，中北部、東北部空曠地區夜晚清晨低溫大概會降到12到14度，應該不會到非常低，都市地區低溫普遍在14到16度間。南部及花東空曠地區的低溫則是在13到15度，都市地區低溫15到17度。

周日到下周一、二的東北季風因為較為乾燥，可能要留意是否有輻射冷卻作用造成局部較低溫度的機會，影響程度待觀察。