7旬翁天冷泡湯心肌炎昏厥險送命　醫師：2族群應結伴

▲東埔溫泉區。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

天氣冷颼颼，許多民眾喜歡安排泡湯行程，紓壓放鬆又助眠，不過也頻傳意外事件：年約70歲的張姓男子日前與家人至信義鄉東埔溫泉區遊玩，泡湯時突然暈厥失去意識，所幸家人發現後趕緊送醫，透過檢查懷疑是病毒引起的心肌炎，再加上溫泉的溫差變化，導致身體無法負荷而昏倒。

馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉現支援衛生福利部南投醫院，他表示浸泡在熱水中會導致血壓不穩定及心率上升，不過通常起身後幾分鐘便會恢復，因此建議泡湯時間儘量不要超過15分鐘，否則恐有昏厥、溺水的風險，另水溫超過40度或溫差太大可能促使心血管疾病患者急性心血管疾病發作，導致猝死，飲酒後泡溫泉也可能導致中樞神經抑制或影響心臟功能。

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▲心臟內科醫師陸廷偉看診示意圖(非文中病人)。（圖／衛福部南投醫院提供）

陸廷偉說明，心肌炎大多是病毒感染導致心臟急性發炎反應，可能出現喉嚨痛、咳嗽、頭暈、發燒等像感冒的輕微症狀，若出現胸部劇痛、不斷噁心嘔吐、呼吸急促喘不過氣、身體疲憊無力時，則應儘速就醫，避免心臟衰竭甚至猝死。

張男向院方表示，出遊前即感身體稍微不適，從溫泉池起身時一陣頭暈，醒來時人已在醫院，除感謝醫護人員悉心治療，也幸好家人即時發現送醫，疾呼外出應結伴同行；陸廷偉也提醒，年長者、心血管疾病等慢性疾病患者去泡溫泉時應避免獨自在個人池，減少意外發生時錯失黃金治療時機，另部分慢性疾病患者對溫度敏感度低，親友應特別協助留意水溫。