快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風，11縣市大雨特報！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天南方雲系加上大陸冷氣團影響，各地有明顯雨勢；周五各地仍有些降雨，但整體稍減緩。

大雨特報：基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、台東縣

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氣象署今晨持續發布「大雨特報」，東北季風及南方雲系影響，今日基隆北海岸、台南及新竹至南投、嘉義、高雄、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今日桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨台北測站低溫降到14度上下，因此冷空氣強度從東北季風升級為冷氣團；今日南方雲系影響，各地有明顯雨勢，上半天雨勢較大，下半天中南部雨勢還是滿明顯。

劉沛滕說，周五冷空氣慢慢減弱，各地仍有些降雨，但整體稍減緩，可能有些空檔；周六溫度相對回升，周六晚鋒面接近通過，周日北部、東半部、中南部山區有些降雨；周日下波冷空氣影響，接近冷氣團強度，影響到下周二，下周三減弱回溫。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

