第三方支付易沛科技「1年洗錢5億」　博士董座50萬交保

記者劉昌松／台北報導

第三方支付公司易沛網路科技公司，涉嫌幫非法期貨、博弈業者提供服務，協助洗錢逾5億元，台北地檢署指揮調查局接連2天進行搜索、拘提行動，帶回20名被告進行調查，其中董事長鄭明祈等8人，因涉嫌洗錢等罪，被諭令10萬到50萬元交保候傳，另有2名員工被聲押禁見，總經理明仁宇正等候檢察官偵訊。

▲易沛公司總經理明仁宇涉洗錢遭拘提，移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

根據易沛網路科技公司在人力銀行公開資訊，這間位於台中的第三方支付業者成立於2011年，有鑑於不肖業者引起市場混亂，2022年重組股東結構，董事長鄭明祈是中國政法大學法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，公司經營理念是貫徹擔任政府與社會打擊罪犯的第一線實踐者。

但是檢調獲報，以易沛公司為首的11家相關聯公司，實際上疑似接受地下期貨、賭博網站業者委託，協助處理非法款項的出金、入金服務，估計光是2024年間，經手的不法贓款就超過5億元。

北檢檢察官吳怡蒨11日、12日接連兩天指揮調查局台北市調處，兵分31路搜索並約談、拘提20名涉案被告，除鄭明祈交保50萬元、限制出境出海外，有7名易沛員工各以10萬到30萬元交保，已有2名涉案情節較重員工遭聲押禁見。全案朝洗錢、組織、非法經營期貨交易、賭博等罪嫌方向偵辦。