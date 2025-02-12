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台鐵調車連4起事故　學者：安全管理有狀況

▲▼台鐵PP自強號調車發生衝撞意外。（圖／讀者提供）

▲台鐵PP自強號調車發生衝撞意外。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(11日)深夜在潮州基地發生調車機車連掛PP自強號時，疑似制軔剎車不當，衝撞自強號導致連結器和鼻頭蓋受損，該起事件已經是2個多月來台鐵第4起調車事故。學者表示，2個月連4起頻率算高，魔鬼藏在細節裡，代表安全管理上有狀況，台鐵應找出改善作法。

國立成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵2個月內發生4起調車意外，頻率算是高，雖然是在基地內調車，但是魔鬼藏在細節裡，如果持續發生，表示安全管理上有些狀況。

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鄭永祥建議，台鐵教育訓練要有效落實，不能只有上課，還要實作，要有資深司機員在旁邊看實際操作，教育訓練不能僅用說的或講的，台鐵也應進一步檢討為何已經有規章和規範，但還是無法落實操作，裡面應該有狀況。

鄭永祥指出，近來好幾件事故都發生在基地內，若在正線上有類似事故，可能會有傷亡，台鐵要當作很重要的事情去找出改善作法。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，昨潮州基地調車意外目前由運安處調查中，調查報告雖還沒出爐，內部已經下令依照規章處理，是否技術斷層、操作疏失或深夜視線不良影響瞭望等，都有待確認，目前每個月機班都有教育訓練，要求落實SOP，坦言落實SOP情況下，發生事故機率為零。

對此，台鐵公司表示，經查昨(11)日約22時15分許，潮州基地甲3調車工作班引導調車機車R119進行調車作業欲連掛PP自強號編組時，因天色昏暗，調車機車司機員制軔失宜碰觸到PP自強號編組，導致連結器、鼻頭蓋受損，無人員受傷，未影響行車。全案正由運安處詳查中，釐清責任後將嚴懲疏失人員，並加強風險管控，避免類此情形發生。

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