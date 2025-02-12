台南轎車撞民宅、車輛後翻覆　機車起火！駕駛酒測值0.83

記者林東良／台南報導

台南市安南區海佃路2段、安通路口，12日凌晨1時許發生一起交通事故，1部自小客車衝撞路旁汽機車、民宅後翻覆，人受困車內，遭撞機車起火，台南市消防局據報立即出動消防人車前往滅火救人，消防人員迅速撲滅火勢，並將34歲周姓駕駛送醫，周男酒測值高達高達0.83，全案由市警三分局偵辦中。

▲周姓男子酒駕失控擦撞路旁多處民宅及汽機車，車輛翻覆及並造成被撞機車起火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警三分局交通組組長陳錫賢指出，市警三分局於12日凌晨1時許獲報，安南區海佃路2段、安通路口發生一起交通事故，34歲周姓男子駕駛自小客車，沿海佃路一段南往北方向行駛，行經海佃路、安通路口後，疑似失控擦撞路旁多處民宅及汽機車後，車輛翻覆及並造成被撞機車燃燒，經消防分隊到場救護及撲滅機車火警，肇事駕駛輕傷意識清楚，已送往奇美醫院治療。

周男經警方酒測值高達0.83，涉嫌公共危險罪嫌，此車禍波及1間民宅、3輛汽車、1機車（起火）、1電動機車，目前詳細肇事原因及相關責任由市警三分局釐清，並在訊後先依公共危險罪嫌送辦。

據了解，台南市政府交通局為讓酒駕累犯違規人達到嚇阻作用，台南市公布1月份酒（毒）駕累犯名單，共120名累犯違規人，交通局指出除依法公布姓名、照片及違法事實等資訊於局網「酒駕累犯專區」內，為讓酒駕累犯違規人達到嚇阻作用，自11日起除公布於網站外，另將酒駕累犯照片與相關違法事實印製張貼居住地里佈告欄或當地適合張貼處所，此次計103位全數公布張貼，但仍難以遏阻酒駕惡行。

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