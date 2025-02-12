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台鐵調車出包「突然衝撞自強號」畫面曝　2個月第4起　

▲▼台鐵PP自強號調車發生衝撞意外。（圖／讀者提供）

▲台鐵PP自強號調車發生衝撞意外。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵又傳調車出包，昨(11日)深夜潮州基地一輛調車機車連掛PP自強號時，發生衝撞，導致自強號連結器和鼻頭蓋受損。台鐵公司表示，該案仍在調查中，若有人為疏失將檢討懲處。該起事件已經是2個多月來台鐵第4起調車意外。

台鐵昨深夜22時10分一列175次PP推拉式自強號到達潮州基地準備進庫，一輛調車機車往175次編組北邊連掛時，疑似剎車不當，突然發生衝撞，導致175次北端機車E1018連結器及鼻頭蓋受損，該車已進廠維修中。

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對此，台鐵公司表示，該起事故原因目前正由運安處調查中，若確認有人為疏失，將會檢討懲處。

據了解，該起事件為調車單機進行連掛175次自強號，準備調車轉線時，雖依照速限保持25公里以下時速，但疑似制韌失宜，操作時剎車距離太短，導致衝撞自強號，初判是台鐵調車機車司機操作問題，後續將針對司機員教育訓練外，也將透過審議會研議懲處。

台鐵今年1月2日一列E500型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛8個轉轍器；去年12月19日一天內也發生兩起列車調車撞車事件，包括潮州基地一列EMU3000型新自強號檢修時撞上止衝擋，一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。

昨深夜自強號在潮州基地又發生調車撞車意外，這已是2個月來第4起調車事故。

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