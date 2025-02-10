台灣燈會融入棒球元素　台鐵推2款TAIWAN不鏽鋼便當盒助陣

▲因應平溪線天燈節和台灣燈會，台鐵推出多款不銹鋼便當盒。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

2025台灣燈會在桃園登場，繼觀光署攜手台鐵推出「微笑冠軍號」彩繪列車且車廂融入棒球元素後，台鐵再推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，並搭配「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒推合購優惠。

台鐵攜手觀光署日前推出Team Taiwan「微笑冠軍號」彩繪列車，以EMU800型電車塗裝融入棒球元素，台鐵公司今再宣布推出兩款「TAIWAN」系列便當盒。

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台鐵說明，以2025台灣燈會彩繪列車主視覺棒球元素為衍生設計，台鐵與觀光署參山處聯名推限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，圓弧棒球打凸鋼模搭配圓弧形盒身，展現棒球意象。燈會期間2月12日至2月23日更搭配超值合購商品「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，挺棒球愛台灣「Team TAIWAN」、「I LOVE TAIWAN」一起合購。

▲▼配合台灣燈會，台鐵推出「TAIWAN」系列便當盒。（圖／台鐵公司提供）

此外，配合平溪天燈節活動，台鐵以支線主力DR1000型柴油客車疏運旅客接駁，台鐵表示，為加深民眾對搭乘列車的印象，將同步於2月12日起推出限量商品DR1000不鏽鋼304材質圓形及316材質方形2款雙層便當空盒。

台鐵表示，該兩款平溪天燈節主題便當盒將於台鐵全通路門市及網路商店銷售，旅客還可以銅板價加購限量平溪深澳線提袋。

▲▼配合天燈節，台鐵推出主題不銹鋼便當盒。（圖／台鐵公司提供）

台鐵表示，為加碼回饋參加平溪天燈節活動的民眾，凡於台北市台鐵夢工場臺北旗艦店、松山店及南港店購買1組DR1000鋼盒+提袋合購組，不限款式即限量贈送2025年台鐵月曆1本。